Умели же делать! Завораживающие звуки в обзоре советской «Волги»

«ГАЗ-21Р, 1966 год выпуска. 56 лет в одной семье. Восстановлена до состояния, в котором покупал её мой дед. Минимум «колхоза». Еще много работы впереди, но уже не передать эмоции, которые дарит этот автомобиль.»