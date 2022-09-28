FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10259 постов • 800 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Умели же делать! Завораживающие звуки в обзоре советской «Волги»

Умели же делать! Завораживающие звуки в обзоре советской «Волги»

Автор:
28 сентября 2022 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: АСМР   Волга   ГАЗ   ГАЗ-21   авто   автомир   автомобили   видео   
1038
1
1
Парень прекрасно восстановил 21-ю «Волгу» 1966 год выпуска, первым владельцем которой был его дед. Посмотрите краткий, но очень интересный обзор, снятый в стиле ASMR.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: АСМР   Волга   ГАЗ   ГАЗ-21   авто   автомир   автомобили   видео   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
ЦСКА Час назад
ХорошА машина! И цвет не броский....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андрей 13 минут назад
Родной приемник был ламповый с преобразователем с 12В на 220В
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pioner76 40 минут назад
Все очень красиво, но вот смарт часы не в тему...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexander 45 минут назад
Шедеврально забахали приёмник ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
504
Максим Макашев Час назад
а я помню "мягкий" бензино-резиновый запах в салоне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40
павел луханин Час назад
КЛАСС !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Viktor 2 часа назад
А где фирменный знак 21-й?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Weber

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19003



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Патриарх Кирилл призвал россиян к "духовной мобилизации"
Патриарх Кирилл призвал россиян к "духовной мобилизации"
Как проходила мобилизация в годы Великой Отечественной
Как проходила мобилизация в годы Великой Отечественной
Армейская кухня: как страны кормят своих защитников
Армейская кухня: как страны кормят своих защитников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мне ко второй

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#подборка#в мире#картинки#новости#автомир#позитив#девушки#Приколы
#интересно#прикол#история#факты#автомобили#сатира#аварии#Жизнь#кино#сарказм
#мобилизация#животные#интересное#Разное#люди#шоу бизнес#дтп#Россия#повестка#улыбнуло
Основано на знаниях: невероятные пророчества Жириновского Основано на знаниях: невероятные пророчества Жириновского В Польше нашли редкую «Волгу» с дизельным двигателем В Польше нашли редкую «Волгу» с дизельным двигателем ГАЗ-24 «Волга» в неплохом состоянии продают в Германии ГАЗ-24 «Волга» в неплохом состоянии продают в Германии Volga Siber: история провала американской «Волги» Volga Siber: история провала американской «Волги» 20 лет простоя в сарае: история о ГАЗ-21С «Волга» из Финляндии 20 лет простоя в сарае: история о ГАЗ-21С «Волга» из Финляндии Гордость советского автопрома: Даг ДеМуро снял обзор на «Волгу», и она его рассмешила Гордость советского автопрома: Даг ДеМуро снял обзор на «Волгу», и она его рассмешила

На что жалуетесь?

Вернуться