Умели же делать! Завораживающие звуки в обзоре советской «Волги»

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Парень прекрасно восстановил 21-ю «Волгу» 1966 год выпуска, первым владельцем которой был его дед. Посмотрите краткий, но очень интересный обзор, снятый в стиле ASMR.
«ГАЗ-21Р, 1966 год выпуска. 56 лет в одной семье. Восстановлена до состояния, в котором покупал её мой дед. Минимум «колхоза». Еще много работы впереди, но уже не передать эмоции, которые дарит этот автомобиль.»
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тогда же появилась решетка радиатора "китовый ус" (та что на видео).