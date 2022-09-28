Икона 80-х: оригинальный Ford Mustang Saleen SSC 1989 года с автографом Стива Салина

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Это оригинальный Ford Mustang Saleen SSC 1989 года выпуска, один из всего 161 экземпляра, и на момент выпуска это был самый быстрый и мощный новый Mustang, который можно было купить.
На днях на портале «Bring a Trailer» стартовали очередные любопытные торги — на продажу был выставлен Ford Mustang 1989 года в исполнении Saleen SSC. Данная модификация была построена фирмой Saleen Autosport к 25-летнему юбилею классического Мустанга.
Запечатленный на фото экземпляр имеет белую окраску кузова «Oxford White», а также желто-черные полоски на боковинах. К слову, такую цветовую схему получили все автомобили спецверсии.
Двухдверка поставлена на 16-дюймовые пятиспицевые колеса (тоже белые), которые при этом «обуты» в покрышки BF Goodrich g-Force Sport Comp-2 размерностью 225/50 и 255/50 спереди и сзади соответственно.
По сравнению с обычной моделью, интерьер Ford Mustang Saleen SSC также имеет целый ряд уникальных особенностей. К примеру, в кабине купе установлены кресла-ковши, которые имеют сетчатые подголовники и отделаны бело-серой кожей с желтой прострочкой.
В сером цвете также выполнены напольные коврики, дверные карты и передняя панель, причем на последней со стороны пассажира красуется подпись Стива Салина (Steve Saleen).
Из положенного машине оснащения стоит отметить аудиосистему Pioneer с CD-плеером и 10 динамиками, кондиционер, рычаг КПП от фирмы Hurst и электропривод стекол.
В движение купе приводит 5,0-литровый двигатель V8 с высокопроизводительным воздушным фильтром и выпускной системой Walker Dynomax, с мощностью 292 л.с. против 225 л.с. у обычного Mustang. Подвеска у автомобиля тоже модифицированная, с элетронноуправляемыми амортизаторами и распорками Monroe Formula GP.
В настоящий момент данный Мустанг уже обрел нового владельца — в рамках онлайн-торгов его удалось продать за 64 500 долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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