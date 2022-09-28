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Икона 80-х: оригинальный Ford Mustang Saleen SSC 1989 года с автографом Стива Салина

Икона 80-х: оригинальный Ford Mustang Saleen SSC 1989 года с автографом Стива Салина

Автор:
28 сентября 2022 09:03
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Ford Mustang   Mustang   Saleen   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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Это оригинальный Ford Mustang Saleen SSC 1989 года выпуска, один из всего 161 экземпляра, и на момент выпуска это был самый быстрый и мощный новый Mustang, который можно было купить.

Источник:

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Метки: Ford   Ford Mustang   Mustang   Saleen   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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