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Ford Mustang, на котором он гонял Бельмондо в фильме «Вне закона», выставлен на продажу

Ford Mustang, на котором он гонял Бельмондо в фильме «Вне закона», выставлен на продажу

Автор:
19 января 2023 10:32
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Ford Mustang   Mustang   Бельмондо   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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Знаменитая сцена погони в фильме «Вне закона» с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли была вдохновлена культовым фильмом Стива МакКуина «Буллит». Во Франции аукционный дом Artcurial выставляет на продажу Ford Mustang 1966 года, который, как ожидается, будет продан за сумму от 200 000 до 400 000 евро.

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Метки: Ford   Ford Mustang   Mustang   Бельмондо   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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alex 36 минут назад
Кто ОН такой, чтоб гонять Бельмондо?
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8k
Владимир 4 часа назад
Пока разобрался с заголовком и понял, что "Ford Mustang Бельмондо" это не машина, мозги вывихнул. Я бы написал заголовок так - "Ford Mustang , на котором Бельмондо гонял в фильме «Вне закона», выставлен на продажу". Но тут всё руках автора, ему виднее. Ну, а за пост
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