Ford Mustang, на котором он гонял Бельмондо в фильме «Вне закона», выставлен на продажу

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Знаменитая сцена погони в фильме «Вне закона» с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли была вдохновлена культовым фильмом Стива МакКуина «Буллит». Во Франции аукционный дом Artcurial выставляет на продажу Ford Mustang 1966 года, который, как ожидается, будет продан за сумму от 200 000 до 400 000 евро.
На аукционе Rétromobile 2023 будет выставлен «самый знаменитый Ford Mustang французского кино». Автомобиль снимался в фильме «Вне закона» с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли и теперь продается за 200—400 тысяч евро. Нынешний владелец купе потратил крупную сумму на его реставрацию, но результат того стоил. «Мустанг» сохранил все атрибуты киношной машины: расширенные арки, крышу из плексигласа и, конечно же, V-образный восьмицилиндровый двигатель.
Фильм «Вне закона» (1983), в котором роль комиссара полиции Филиппа Жордана сыграл Жан-Поль Бельмондо, запомнился зрителям напряженной погоней. Четырехминутный эпизод сняли в Обервилье, северном пригороде Парижа, причем это была намеренная отсылка к сцене погони из культового «Буллита» со Стивом Маккуином. Для трибьюта протагонисту даже подобрали соответствующий автомобиль — Ford Mustang 1966 года.
Команда легендарного постановщика трюков Реми Жюльена построила две такие машины. Одну уничтожили после съемок. Вторая долгое время оставалась в руках одного из членов съемочной группы, но потом её просто выбросили на свалку. Благодаря счастливой случайности, купе удалось спасти, и нынешний владелец не пожалел денег на его восстановление. Сейчас внешность машины полностью соответствует оригиналу: сохранилась даже крыша из плексигласа, которую в свое время приспособили для съемок.
Также стоит обратить вниманием на расширенные колесные арки, капот с воздухозаборником, выведенный вбок выхлоп и кругляши фонарей. В таком виде автомобиль будет выставлен на торгах Rétromobile 2023, организатором которых выступает аукционный дом Artcurial Motorcars. По предварительной оценке купе может уйти за 200—400 тысяч евро, что соответствует 14,8—29,7 миллиона рублей.
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