Ford Mustang, на котором он гонял Бельмондо в фильме «Вне закона», выставлен на продажу

Команда легендарного постановщика трюков Реми Жюльена построила две такие машины. Одну уничтожили после съемок. Вторая долгое время оставалась в руках одного из членов съемочной группы, но потом её просто выбросили на свалку. Благодаря счастливой случайности, купе удалось спасти, и нынешний владелец не пожалел денег на его восстановление. Сейчас внешность машины полностью соответствует оригиналу: сохранилась даже крыша из плексигласа, которую в свое время приспособили для съемок.