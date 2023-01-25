Эффектный рестомод «Venom»: Ford Mustang 1965 года, у которого от "Мустанга" почти ничего не осталось

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Аукционный дом Barrett-Jackson выставит на продажу рестомод на базе Ford Mustang 1965 года именем Venom.
По сути речь идет о рестомоде, так как данный экземпляр модели подвергся существенным доработкам. Он сохранил классическую внешность, хотя все наружные панели у него новые.
Автомобиль обращает на себя внимание кастомными бамперами и пухлыми колесными арками. У него затонированные стекла, причем за боковыми окнами имеются «жалюзи» воздухозаборников.
Модификация также может похвастаться наличием LED-фар, иными дверными ручками и уникальной крышкой топливного бака. Ее кузов окрашен в насыщенный фиолетовый оттенок «PPG Blurple».
Салон такого Мустанга отделан кожей Наппа. Внутри были переделаны передняя панель и центральная консоль. Плюс авто получил новые сиденья, климат-контроль Vintage Air, цифровые приборы и электропривод стекол.
Главной же особенностью рестомода является 7,0-литровый мотор Roush IR V8 с коваными поршнями и стальным коленчатым валом. Агрегат имеет программу управления Roush, топливные насосы AEM Performance и изготовленный под заказ топливный бак.
К сожалению, производительность такого движка не уточняется, но работает он в связке с пятиступенчатой механикой. Машина также имеет серьезно доработанную ходовку с передней подвеской RRS Phase 6.
Тормозная система здесь тоже фирмы RRS с шести- и четырехпоршневыми суппортами спереди и сзади соответственно. За сколько такой авто удастся продать с молотка — узнаем уже через несколько дней.
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