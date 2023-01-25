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Эффектный рестомод «Venom»: Ford Mustang 1965 года, у которого от "Мустанга" почти ничего не осталось

Эффектный рестомод «Venom»: Ford Mustang 1965 года, у которого от "Мустанга" почти ничего не осталось

Автор:
25 января 2023 10:54
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Ford Mustang   Mustang   авто   автомир   автомобили   кастомайзинг   рестомод   
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Аукционный дом Barrett-Jackson выставит на продажу рестомод на базе Ford Mustang 1965 года именем Venom.

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Метки: Ford   Ford Mustang   Mustang   авто   автомир   автомобили   кастомайзинг   рестомод   
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