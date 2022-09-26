Кто-то хранил новый Bricklin SV-1 1974 года почти полвека

Если бы вас попросили подумать о причудливом двухместном автомобиле с поразительной внешностью, дверями типа «крыло чайки» и множеством производственных проблем, из-за которых он провалился на рынке, вашей первой мыслью был бы Delorean DMC-12 из 80-х, верно? Знаете ли вы, что за десять лет до Delorean был еще один двухместный автомобиль с крыльями чайки, который так же провалился?

0 На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за спорткар Bricklin SV-1 выпуска 1974 года. Канадская компания Bricklin успела собрать только около 3 тысяч экземпляров таких купе, из которых до наших дней, по некоторым оценкам, дожило около 1,2 тысячи. Выставленный на продажу автомобиль уникален своим пробегом: с момента постройки он проехал всего 100 километров, то есть, по сути, 48 лет простоял без движения. Сейчас за раритет предлагают 100 000 долларов, до конца торгов всего несколько часов.

0 Bricklin SV-1 выпускался компанией канадского предпринимателя Малкольма Бриклина. Купе на стальной раме с пластиковыми кузовными панелями базировалось на агрегатах компании AMC (в частности, модели Hornet). Основными внешними отличиями SV-1 были, к примеру, ударопоглощающие бамперы, выдвижные фары и двери в стиле «крыло чайки» — позже аналогичное решение применят на DeLorean DMC-12.

0 На купе установлен 5,6-литровый V8 на 220 л.с. в сочетании с трёхступенчатым «автоматом» AMC. В оснащение спорткара входят спортивные кресла с коричневой отделкой, кондиционер и радиоприёмник, а также штатные колёса на 15 дюймов. Судя по фотографиям, автомобиль в идеальном состоянии, за исключением лёгких очагов коррозии на днище, которые объясняются его возрастом.

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