Кто-то хранил новый Bricklin SV-1 1974 года почти полвека

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Если бы вас попросили подумать о причудливом двухместном автомобиле с поразительной внешностью, дверями типа «крыло чайки» и множеством производственных проблем, из-за которых он провалился на рынке, вашей первой мыслью был бы Delorean DMC-12 из 80-х, верно? Знаете ли вы, что за десять лет до Delorean был еще один двухместный автомобиль с крыльями чайки, который так же провалился?
На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за спорткар Bricklin SV-1 выпуска 1974 года. Канадская компания Bricklin успела собрать только около 3 тысяч экземпляров таких купе, из которых до наших дней, по некоторым оценкам, дожило около 1,2 тысячи. Выставленный на продажу автомобиль уникален своим пробегом: с момента постройки он проехал всего 100 километров, то есть, по сути, 48 лет простоял без движения. Сейчас за раритет предлагают 100 000 долларов, до конца торгов всего несколько часов.
Bricklin SV-1 выпускался компанией канадского предпринимателя Малкольма Бриклина. Купе на стальной раме с пластиковыми кузовными панелями базировалось на агрегатах компании AMC (в частности, модели Hornet). Основными внешними отличиями SV-1 были, к примеру, ударопоглощающие бамперы, выдвижные фары и двери в стиле «крыло чайки» — позже аналогичное решение применят на DeLorean DMC-12.
На купе установлен 5,6-литровый V8 на 220 л.с. в сочетании с трёхступенчатым «автоматом» AMC. В оснащение спорткара входят спортивные кресла с коричневой отделкой, кондиционер и радиоприёмник, а также штатные колёса на 15 дюймов. Судя по фотографиям, автомобиль в идеальном состоянии, за исключением лёгких очагов коррозии на днище, которые объясняются его возрастом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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