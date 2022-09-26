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Кто-то хранил новый Bricklin SV-1 1974 года почти полвека

Кто-то хранил новый Bricklin SV-1 1974 года почти полвека

Автор:
26 сентября 2022 14:31
Сообщество : Автомир
Метки: Bricklin   Bricklin SV1   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   редкие автомобили   
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Если бы вас попросили подумать о причудливом двухместном автомобиле с поразительной внешностью, дверями типа «крыло чайки» и множеством производственных проблем, из-за которых он провалился на рынке, вашей первой мыслью был бы Delorean DMC-12 из 80-х, верно? Знаете ли вы, что за десять лет до Delorean был еще один двухместный автомобиль с крыльями чайки, который так же провалился?

Источник:

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Метки: Bricklin   Bricklin SV1   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   редкие автомобили   
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1  комментарий
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sergonly Полчаса назад
По сути - гаражный корч а-ля Костя Академик, но прикольный
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