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Bricklin SV-1 — Спорткар из Канады, которому не повезло

Bricklin SV-1 — Спорткар из Канады, которому не повезло (10 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 09:20
Сообщество : Автомир
Метки: Bricklin   Bricklin SV1   авто   автомир   автомобили   интересные автомобили   редкие автомобили   
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В наши дни безопасность автомобилей — это самое главное. Но в 1970-х такими вещами в основном занимались чудаки, такие как Volvo, другие автопроизводители в основном добавляли защитные опции только тогда, когда правительство выкручивало им руки. Единственным исключением стал Bricklin SV-1.

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Метки: Bricklin   Bricklin SV1   авто   автомир   автомобили   интересные автомобили   редкие автомобили   
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Ego sum qui sum Час назад
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Mr_Murad

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