Bricklin SV-1 — Спорткар из Канады, которому не повезло

Спорткар отлично выглядел, прекрасно звучал и уверенно ехал, но имел ряд досадных недостатков. Во-первых, каждая дверь весила больше 40 килограммов, поэтому для их открытия использовалась очень медленная и капризная электрогидравлическая система, впадавшая в ступор всякий раз, когда пассажиры пытались поднять одно и опустить другое «крыло» одновременно. Во-вторых, из-за множества логистических, организационных и кадровых проблем розничная стоимость SV-1 взлетела почти в два раза и составила 7490 $ вместо изначально запланированных 4000 $, тогда как базовая версия сопоставимого во всех отношениях Корвета предлагалась всего за 6810 $. В-третьих, изрядную часть изготовленных на фабрике кузовных панелей пришлось выбросить, так как акрил неожиданно стал отслаиваться от стекловолокна. Усилия призванных на помощь специалистов помогли решить возникшую проблему, но многие клиенты всё равно столкнулись с косметическими дефектами в последующем — поверхность трескалась и покрывалась пузырьками из-за резких перепадов температуры…