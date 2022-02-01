Bricklin SV-1 — Спорткар из Канады, которому не повезло

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В наши дни безопасность автомобилей — это самое главное. Но в 1970-х такими вещами в основном занимались чудаки, такие как Volvo, другие автопроизводители в основном добавляли защитные опции только тогда, когда правительство выкручивало им руки. Единственным исключением стал Bricklin SV-1.
Приходилось ли вам слышать об американском бизнесмене Малкольме Бриклине? Это тот самый человек, который в далёком 1968 году открыл в стране представительство марки Subaru, а позже успешно импортировал туда кабриолет Fiat 124 Sport Spider, та́ргу Fiat X1/9 (двухместный родстер с дугой безопасности позади кресел и снимаемой крышей) и маленький хэтчбек Yugo Koral, изначально выпускавшийся в Сербии под маркой Zastava.
Однажды в руки к предприимчивому Малкольму попала книга адвоката и политического активиста Ральфа Нейдера под названием «Опасен на любой скорости», посвящённая ужасающим проблемам безопасности автомобилей тех лет. Именно тогда он загорелся идеей выпускать машины, способные изменить эту печальную статистику. Заявить о новой компании было решено яркой спортивной моделью с прочным силовым каркасом и дверями в стиле «крыльев чайки», которая составила бы конкуренцию Chevrolet Corvette.
Производство SV-1 (сокр. Safety Vehicle One, что дословно переводится как «Безопасный автомобиль номер один») стартовало в 1974 году в Канаде. Сборка осуществлялась на заводе в городе Сент-Джон, что в провинции Нью-Бра́нсуик, а кузовные панели из стекловолокна штамповались на отдельной фабрике в Минто примерно за 140 километров оттуда. Материал был выбран не случайно: благодаря ему удалось значительно снизить массу готового автомобиля. К тому же, верхний слой из цветного акрила позволял отказаться от использования краски и довольно неплохо противостоял царапинам. При этом в конструкции спорткара использовались детали от различных моделей Datsun, Opel, Toyota, Chrysler и даже хэтчбека AMC Hornet, засветившегося в одном из фильмов о Джейме Бонде.
Под длинным капотом заднеприводной машины первое время скрывался огромный бензиновый V8 объёмом 5,9 литра производства всё той же American Motors Corporation, развивавший 220 лошадиных сил и 427 Н•м крутящего момента. Он мог работать в паре с механической 4-ступенчатой коробкой передач BorgWarner T10 или 3-ступенчатым «автоматом» AMC Torque Command (переименованный «крайслеровский» TorqueFlite 727). Однако год спустя Бриклин был вынужден переключиться на более скромные 8-цилиндровые моторы Ford Windsor (5,8 л. / 175 л. с. / 387 Н•м) с фирменной 3-диапазонной трансмиссией FMX (тоже автоматической), из-за чего инженерам даже пришлось серьёзно модифицировать подрамник.
В зависимости от комплектации время разгона с 0 до 100 километров в час варьировалось приблизительно от 7,5 до 10 секунд. Покупатели имели возможность выбрать один из пяти оттенков кузова с приставкой Safety (англ. «Безопасный», так как считалось, что они хорошо заметны на дороге): Красный, Оранжевый, Зелёный, Белый, а также необычный вариант под названием Suntan («Солнечный загар») — нечто среднее между приглушённым оранжевым и телесным.
Спорткар отлично выглядел, прекрасно звучал и уверенно ехал, но имел ряд досадных недостатков. Во-первых, каждая дверь весила больше 40 килограммов, поэтому для их открытия использовалась очень медленная и капризная электрогидравлическая система, впадавшая в ступор всякий раз, когда пассажиры пытались поднять одно и опустить другое «крыло» одновременно. Во-вторых, из-за множества логистических, организационных и кадровых проблем розничная стоимость SV-1 взлетела почти в два раза и составила 7490 $ вместо изначально запланированных 4000 $, тогда как базовая версия сопоставимого во всех отношениях Корвета предлагалась всего за 6810 $. В-третьих, изрядную часть изготовленных на фабрике кузовных панелей пришлось выбросить, так как акрил неожиданно стал отслаиваться от стекловолокна. Усилия призванных на помощь специалистов помогли решить возникшую проблему, но многие клиенты всё равно столкнулись с косметическими дефектами в последующем — поверхность трескалась и покрывалась пузырьками из-за резких перепадов температуры…
В итоге серийный выпуск спорткара пришлось свернуть уже в 1975 году. С тех пор за ворота предприятия выехало лишь 2906 экземпляров машины, 34 из которых удалось собрать годом позже из оставшихся на складе деталей.
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