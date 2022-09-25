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Автовсячина

Автовсячина

Автор:
25 сентября 2022 09:16
Метки: Автовсячина   Автомобиль   Автоприкол   авто   прикол   
405
40
Всякие разные. Прикольные, непонятные, смешные, ужасные
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1  комментарий
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627
гоша гога 10 часов назад
Комментарий к фото
Видно владелец этого авто ''подсел'' на Алиэкспресс. Как видно это только начало, следующее фото будет когда вся машина полностью будет заклеена китайскими наклейками с Али.
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