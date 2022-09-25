Лучше один раз увидеть: жесть, с которой ежедневно сталкиваются сотрудники СТО

Женщина за рулем кроссовера Jeep переусердствовала, объезжая автобус, и завалилась на бок

Подборка водителей, от которых лучше держаться подальше на дороге

Жителям Владивостока посвящается: пост стёба о праворульных авто

Невероятные приключение работников автосервисов, или один день из жизни СТО