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Жителям Владивостока посвящается: пост стёба о праворульных авто

Жителям Владивостока посвящается: пост стёба о праворульных авто (15 фото)

Автор:
14 марта 2022 10:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   авто   подборка   праворульный автомобиль   прикол   руль   
3076
15
В большинстве случаев руль справа – та ещё проблема... Но бывает и так, что руль с другой стороны спасает жизнь. Это пост стёба, мемов и лютого ретро. Вспомним праворульные авто?
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Источник:

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Метки: Юмор   авто   подборка   праворульный автомобиль   прикол   руль   
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12  комментариев
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27k
Aqueronte Полчаса назад
Если б в Японии был левый руль то Автоваз умер бы в 90х
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4k
Очень Злой 2 минуты назад
Немного поездил на правом,ничего против не скажу,но больше что то не манит.Левый руль как то привычней
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67
Purple_Bear 6 минут назад
Левый руль, конечно же, удобнее. У меня леворулька, у жены праворулька. Езжу то на одной машине, то на другой. Даже перестал путать дворники и поворотники.
А что касается минивэнов и микроавтобусов - то тут только правый руль, европейские и американские машины очень дорогие, а отчественные ГАЗели, Соболи и УАЗы слишком некомфортные.
Следующая моя машина, скорее всего, будет с рулём в бардачке.
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2k
Павел Христенко 10 минут назад
Весь ДВ России уже 30 лет юзает правый руль не потому , что тупые, как думают в Рязане , а потому, что после японки любая машина корыто.
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20k
Luc72 Час назад
Неправильная надпись,
надо было "Давай, я на ВОДИТЕЛЬСКОМ, а ты на пассажирском..."
А так им придется ехать "в два этажа" на одном сиденье

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71k
7guest Час назад
Правый руль - это как ширинка на заднице. Пользоваться можно, но неудобно.
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−5
georg-p1978 Час назад
Хороший руль ЛЕВЫМ не назовут))
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4k
Mowgley 2 часа назад
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328
Виктор Глущенко 2 часа назад
И ЧЕ ?
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