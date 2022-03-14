Жителям Владивостока посвящается: пост стёба о праворульных авто

В большинстве случаев руль справа – та ещё проблема... Но бывает и так, что руль с другой стороны спасает жизнь. Это пост стёба, мемов и лютого ретро. Вспомним праворульные авто?

Ну хоть какой-то плюс у праворульной машины 0

У пассажира!.. 0

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Уже не так актуально в России 0

Праворульный ВАЗ, теперь вы видели больше 0 Источник:

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Руль справа спасает 0 Источник:

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Немного советского праворульного ретро в ленту 0 Источник:

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Единственное решение 0