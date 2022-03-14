Жителям Владивостока посвящается: пост стёба о праворульных авто

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В большинстве случаев руль справа – та ещё проблема... Но бывает и так, что руль с другой стороны спасает жизнь. Это пост стёба, мемов и лютого ретро. Вспомним праворульные авто?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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А что касается минивэнов и микроавтобусов - то тут только правый руль, европейские и американские машины очень дорогие, а отчественные ГАЗели, Соболи и УАЗы слишком некомфортные.
Следующая моя машина, скорее всего, будет с рулём в бардачке.
А так им придется ехать "в два этажа" на одном сиденье
Не только во Владивостоке, но и на Камчатке, Сахалине, Благовещенске, Хабаровске, более 80% машин на дорогах – это японки с правым рулем.
Тогда появилась статистика по аварийности на 1 тыс. автомобилей с правым рулем и левым. Оказалось, что у праворульных машин аварийность ниже. Уже не помню на сколько процентов, но факт остаётся фактом.