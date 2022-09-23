В Екатеринбурге школьник ехал по велосипедной дорожке и влетел в автомобиль

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45-летняя женщина за рулём Volkswagen Golf заезжала во двор и когда пересекала велосипедную дорожку и почувствовала удар. Выйдя из автомобиля, она увидела юного велосипедиста, лежащего на асфальте.
11-летнего мальчика доставили в больницу. У него диагностировали ушибленные раны лобной области и губы.
Владельца припаркованного Hyundai тоже не мешало бы привлечь
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АНТИФИШКИ
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Метки: Велосипедист аварии авто авто аварии велодорожка видео дети дтп
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Жалко. Но сам виноват.
Здесь, конечно, ей стоило как минимум притормозить, факт. Но и то, что припаркованный авто тут повлиял - тоже факт.