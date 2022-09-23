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В Екатеринбурге школьник ехал по велосипедной дорожке и влетел в автомобиль

В Екатеринбурге школьник ехал по велосипедной дорожке и влетел в автомобиль

Автор:
23 сентября 2022 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   велодорожка   видео   дети   дтп   
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45-летняя женщина за рулём Volkswagen Golf заезжала во двор и когда пересекала велосипедную дорожку и почувствовала удар. Выйдя из автомобиля, она увидела юного велосипедиста, лежащего на асфальте.

Источник:

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   велодорожка   видео   дети   дтп   
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24  комментария
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36
rotger82 3 часа назад
Ща подниместя вой, что мол коза не смотрит, куда едет. А то, что ребёнок дебила кусок, мимо внимания...
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23k
Тигран Саркисян 18 минут назад
Аммм а белт а что тормоза инопланетяне стыбзили , как ехал так и въехал сука там до машины метров 10-15 было да и видно было машину , вот дебила кусок , а обвинят водителя( тьфу блет(
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52
Kos Полчаса назад
кули пацана ворочали и унесли куда-то на куй.. а если компрессионный перелом шейных например...
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7k
evenSeven 37 минут назад
Мудрость часто приходит с болью…
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132
Andrei Час назад
Как по мне, главный виновник "Владельца припаркованного [мат]", у водителя просто не было шансов увидеть велосипедиста.
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1k
Злодей 2 часа назад
А кто по ПДД виноват?
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12k
Кыся 2 часа назад
Какой быстрый мальчик... и тупой.
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3k
Трям 2 часа назад
Не доживет он до своего первого секаса!
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36k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Когда Golf высунулся из-за Hyundai - у малолетнего ездюка был запас метров пятнадцать. Там не только затормозить времени хватало, но и поспать ещё.
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6k
GROMOZEKA 2 часа назад
Сердобольному придурку, который пацана на руки схватил и стал таскать, руки оторвать надо, вместе с башкой.
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3k
Илья 3 часа назад
Велосипедист вообще собирался тормозить? Я не вижу ни одного знака на въезде, что это въезд во двор, и что авто должно тут кого-то пропускать. Дама не залетела в поворот, а наоборот очень медленно въехала. На 11ой секунде хендай вполне себе отчетливо виден, малолетнему велогонщику до перекрёстка метров 7, мне кажется он просто не смотрел на дорогу значит сам виноват.
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357
Лютый вам Бетховен 3 часа назад
Один на питбайке, второй на велосипеде... Ездят как будто одни в чистом поле.
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2k
Инквизитор РФ 3 часа назад
Хрен ты кого увидишь из-припаркованной вплотную машины.
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6k
Алексей 3 часа назад
Да двухколесный сам тут виноват, едет будто сохранился.
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60k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
это Сахарова там вдоль домов отличный тротуар и велодорожка но к тому же много выездов из домов арочных , что водятлы не смотрят когда выезжают что велосипедисты летают по тротуару как ошпаренные .
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
11 лет?
Жалко. Но сам виноват.
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