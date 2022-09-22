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Худоба побеждает: дорожные разборки из солнечной Калифорнии

Худоба побеждает: дорожные разборки из солнечной Калифорнии

Автор:
22 сентября 2022 12:41
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   драка   драка на дороге   конфликт на дороге   нокаут   разборки на дороге   
1579
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В большинстве случаев, лучше не вылезать на разборки из автомобиля. Может получиться не так, как вы задумывали!

Источник:

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Метки: авто   видео   драка   драка на дороге   конфликт на дороге   нокаут   разборки на дороге   
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15  комментариев
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2k
pinbalist Час назад
И какая же уродская машина этот ПТ Круизер
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−136
Валерий Петров 11 минут назад
ка же красиво без 500 этажек))
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509
Nik Nik 19 минут назад
....и полез в багажник за полотенцем и гамбургером....))
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1k
neutrino Полчаса назад
Ну хоть реверсом не переехал в конце.
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749
Джонни Полчаса назад
ооо, в солнечной Калифорнии начали регики появляться на машинах! Ну наконец то до них дошел прогресс.
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3k
Трям Полчаса назад
С жира бесятся!
У них даже двойные двойные сплошные ))
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4k
perekrestok Полчаса назад
Ну тот который в пикапе наверное принял на грудь и не мало. выскакивать на встречку, потом налететь на водителя малолитражки - ну очень неадекватное поведение. Правильно что ему при летело. А если он это по трезвяку делал то ему по утрам тормозухи стаканчик надо принимать.
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627
Легендарный В-ий 40 минут назад
ужас! куды омериканцы катются. ладно хоть у нас таково нет
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15k
Александр 49 минут назад
Мне кажется он норм приложился головой к асфальту, наверно сотрясение, штормить начало.
А по факту, два придурка. Особенно в пикапе.
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338
Лютый вам Бетховен 52 минуты назад
Такое чувство, как будто играешь в ГТА Сан Андреас но в реальной жизни, ибо там такое сплошь и рядом. Мужик даже распластался как НПС после нокаута.
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4k
Babangdida Час назад
Ой вей, никто тачки не спёр, пока петухи бодались. До чего страна докатилась!
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6k
GROMOZEKA Час назад
Брачные игры толерастов
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48k
dima423 Час назад
ну все справедливо, сам полез первый в бой и сам же опи*дюлился))
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