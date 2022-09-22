Худоба побеждает: дорожные разборки из солнечной Калифорнии

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В большинстве случаев, лучше не вылезать на разборки из автомобиля. Может получиться не так, как вы задумывали!
Источник:
АНТИФИШКИ
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У них даже двойные двойные сплошные ))
А по факту, два придурка. Особенно в пикапе.