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На Западном скоростном диаметре в Северной столице водитель легковушки начал резко перестраиваться влево на съезд и подрезал мотоциклиста.
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Предыдущая часть
Мотоциклист остался жив. По словам самого пострадавшего, он повредил только ногу и сейчас находится в больнице. Мотоцикл восстановлению не подлежит.
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На разделительной полосе был припаркован автомобиль каршеринга.
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АНТИФИШКИ
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"Поверните налево, на съезд"
А после столкновения:
"Шутка!"
И найдутся те кто во всём обвинит мотоциклиста.