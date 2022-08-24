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Авария дня. Водитель в последний момент вспомнил, что ему надо на съезд

Авария дня. Водитель в последний момент вспомнил, что ему надо на съезд

Автор:
24 августа 2022 11:57
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   подрезал   
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На Западном скоростном диаметре в Северной столице водитель легковушки начал резко перестраиваться влево на съезд и подрезал мотоциклиста.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   подрезал   
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8  комментариев
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6k
Котэ 3 часа назад
там очень невразумительные указатели. ни чего удивительного. ну а хрустикам надо разрешённый скоростной режим накалывать на лбу
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11k
Александр 55 минут назад
За секунду до его манёвра приятный женский голос произнёс:
"Поверните налево, на съезд"
А после столкновения:
"Шутка!"
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15k
Александр 2 часа назад
Опять слепошарый идиот на дороге.
И найдутся те кто во всём обвинит мотоциклиста.
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Олег

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