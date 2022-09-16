Дал угла: водитель "Жигулей" влетел в ограждение

Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России

Авария дня. Четыре человека пострадали в ДТП в Кемеровской области

Потрясающая самоликвидация мамкиного дрифтера с улиц Владивостока

Безрассудный левый поворот: момент ДТП на перекрёстке в Кемерово

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