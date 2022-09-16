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Дал угла: водитель "Жигулей" влетел в ограждение

Дал угла: водитель "Жигулей" влетел в ограждение

Автор:
16 сентября 2022 12:10
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дтп   
696
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Водитель ВАЗа лихо заложил поворот и не справился с управлением. Повезло, что не зацепил другие автомобили.

Источник:

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дтп   
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9  комментариев
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−12
Zalt 2 часа назад
Опытный водитель, я бы так не смог.
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2k
Vovan Petroff 10 минут назад
Демьян Бедный мужик вредный.
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5k
yahaomsk 12 минут назад
водятел
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18k
Valiko 17 минут назад
у этого перекрестка карма просто чернющая))
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13k
Бляяяястяще! 22 минуты назад
Ему бы на чемпионат мира по бильярду... )))
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3k
Константин 2 часа назад
Вот раньше бампера делали! Заборы ломались! ))
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365
Javier 2 часа назад
Сибирский форсаж
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Саша-ювелир.
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3k
Трям 3 часа назад
Эффектно четверо ушли и 8 вернулись ))))))
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Олег

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