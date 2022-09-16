Дал угла: водитель "Жигулей" влетел в ограждение

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Водитель ВАЗа лихо заложил поворот и не справился с управлением. Повезло, что не зацепил другие автомобили.
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АНТИФИШКИ
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