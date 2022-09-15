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«Обиделся что ли»: небольшое ДТП в Санкт-Петербурге с обочечником на BMW

«Обиделся что ли»: небольшое ДТП в Санкт-Петербурге с обочечником на BMW

Автор:
15 сентября 2022 14:20
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   авто   автохам   видео   обочечник   подрезал   учитель на дороге   
2631
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На съезде с КАД автор видео очень обидел обочечника на белом BMW X5. Всё закончилось небольшим ДТП и наказанием наглеца.

Источник:

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Метки: BMW   авто   автохам   видео   обочечник   подрезал   учитель на дороге   
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22  комментария
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59k
pynh 2 часа назад
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АлексЮстасу 6 минут назад
о6и3янав0н10чая
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4k
Компьютер DELL монитором 7 минут назад
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1k
Моя Родина - СССР. 7 минут назад
Кореша видимо нового осла с родины привезли для развлечений, вот и торопился.
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189
Александр Поляков 8 минут назад
опять бабуин
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3k
cnob7 9 минут назад
был горный арол, а потом резко стал сипилёнком. куд-кудах
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1k
Денис Ануфриев 12 минут назад
к парню своему торопился?
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7k
soar 18 минут назад
Если кто-то сильно торопится, а потом устраивает дтп на ровном месте, значит он никуда и не торопился.
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87k
Феофан 19 минут назад
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8k
МихА 47 минут назад
Вот как ваще можно с этими черножопыми разговаривать??? Не поленился догнал, устроил дтп, подходит и задаёт вопрос - ты что обиделся что ли?? Я вот хер знает чё ему отвечать, я в ступоре
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375
Mrak OBOY 58 минут назад
рег молодец, все четко
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1k
cfhfwby Час назад
Долб.о.ё.б.ы оба
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19k
ЦСКА Час назад
Ссылка www.youtube.com
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−24
Thomsen Час назад
Уё*бище чернoжoпoe. Прикольно, как оно полезло к регу с выяснением отношений .
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11k
кот базилий Час назад
Дарагой машин, крутой номер, барада и миня нэ уважают. Абидна панимаешь.
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22k
The Dude Час назад
Странные эти кауказские обочечники. Сначала они спешат по обочинам к своим парням на фестивали епли в жопу, а потом начинают вальсировать и вилять своими гордыми кауказскими попками перед чижими мужчинами, которые к тому же на их беду оказываются гетеросексуальными.
А потом, в попытке замаскироваться под нормальных людей, они зачем-то используют петушиный жаргон.
Есть тут кауказские обочечники? Можете объяснить логику своего поведения?
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138
Серега The Dude Час назад
А русские обочечники не странные?Так же себя ведут,а потом в машине закрываются и визжат.Обочечник,он и есть обочечник,хоть кавказец,хоть чуваш.
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