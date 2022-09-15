«Обиделся что ли»: небольшое ДТП в Санкт-Петербурге с обочечником на BMW

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На съезде с КАД автор видео очень обидел обочечника на белом BMW X5. Всё закончилось небольшим ДТП и наказанием наглеца.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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А потом, в попытке замаскироваться под нормальных людей, они зачем-то используют петушиный жаргон.
Есть тут кауказские обочечники? Можете объяснить логику своего поведения?