«Ты че наделал, пацан»: ДТП с электросамокатом в Нижнем Новгороде

1368
1
1
В Сормовском районе Нижнего Новгорода парень в капюшоне пытался проехать по пешеходному переходу на электросамокате и попал под машину.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Дурной пример заразителен: в Сыктывкаре подросток побежал на «красный» за своим товарищем
- Беспечные пешеходы и быстрый мотоциклист встретились на регулируемом пешеходном переходе в Петербурге
- В Череповце пьяный водитель «Нексии» сбил мать с дочкой
- Претендентка на "Мать года": в Екатеринбурге автомобиль сбил женщину с ребёнком на электровелосипеде
- Водитель «Киа» подбил самокатчика в Санкт-Петербурге
Новости партнёров
водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода (п. 14.1 ПДД РФ);
Значит, если человек передвигается на самокате неважно, с электроприводом или нет, то он пешеход. С другой стороны, в том же пункте ПДД прописано, что двухколесное транспортное средство с электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 250 Вт это уже мопед. В этом случае на него нужны права категории М.
Получается, что человека, который перемещается на электросамокате с двигателем мощнее 250 Вт, можно отнести как к пешеходу, так и к водителю мопеда. В последнем случае, если у него не будет прав категории М, его теоретически можно привлечь к ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ, а это штраф до 15 000 рублей.
А между тем, коли этих скоростных олигофренов приравняли к пешеходам (хотя самокат нифига не то же самое что электросамокат; разница такая же как между стулом и электрическим стулом), то все забывают пункт 4.3. "Пешеходы должны ПЕРЕХОДИТЬ дорогу по пешеходным переходам..."
ПЕРЕХОДИТЬ дорогу, бл#@ть!
Хотя вины водителя авто ни кто не отменял