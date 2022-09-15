«Ты че наделал, пацан»: ДТП с электросамокатом в Нижнем Новгороде

Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России

В Архангельске пожилой водитель сбил школьницу с собачкой

Неудачная попытка перебежать дорогу на "красный": в Екатеринбурге подросток попал под машину

В Череповце пьяный водитель «Нексии» сбил мать с дочкой

Беспечные пешеходы и быстрый мотоциклист встретились на регулируемом пешеходном переходе в...

Претендентка на "Мать года": в Екатеринбурге автомобиль сбил женщину с ребёнком на электровелосипеде