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«Ты че наделал, пацан»: ДТП с электросамокатом в Нижнем Новгороде

«Ты че наделал, пацан»: ДТП с электросамокатом в Нижнем Новгороде

Автор:
15 сентября 2022 12:00
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   пешеходный переход   самокат   электросамокат   
1368
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В Сормовском районе Нижнего Новгорода парень в капюшоне пытался проехать по пешеходному переходу на электросамокате и попал под машину.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   видео   дтп   пешеходный переход   самокат   электросамокат   
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23  комментария
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28k
Макарыч 4 часа назад
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2k
Яков 3 минуты назад
Его бы все равно сбили, может другой водитель, может в другом месте.
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9k
antonium 16 минут назад
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9k
Бритва 50 минут назад
стекло такое хрупкое или удар всё же приличный?
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19k
nobody® 53 минуты назад
Что-то по интонациям мне кажется, что это водитель из этих и сам "е....й в рот".
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2k
Nyash Час назад
Тот случай когда виновны оба. один не спешился перед переходом, другой не пропустил человека через зебру. ХЗ кто больше виноват.
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3k
Трям Час назад
Не доживет он до своего первого секаса!
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9k
Игорь 2 часа назад
Оба хороши, но рег со своим "ты что наделал" - просто не слов
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5k
fin4all 2 часа назад
Мальчик, конечно, ".баный в рот", но водила в шары долбаный. Пацана было хорошо видно, скорость невысокая. Нельзя так за рулем раслабляться!
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−6
Иван 2 часа назад
несопедист конечно мудак, но вадила останется без прав

водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода (п. 14.1 ПДД РФ);
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11k
Джон Уик 3 часа назад
Наушники капюшон телефон самокат. Отличное сочетание чтобы тебя задавили.
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5k
jfk 3 часа назад
Аааайй, придется нажать на тормоз, наверное
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4k
Евгений Д 3 часа назад
Дурень на самокате тормозить не умеет- машину то видел.
Хотя вины водителя авто ни кто не отменял
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16k
Вася 4 часа назад
что один что другой срали на правила перед зеброй
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48k
dima423 4 часа назад
я поражаюсь на таких дебилов... вроде уже дохера лет, а мозгов, как будто только сегодня вылупились...
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