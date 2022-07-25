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Почти новый DeLorean с мизерным пробегом

Почти новый DeLorean с мизерным пробегом

Автор:
25 июля 2022 11:32
Сообщество : Автомир
Метки: DeLorean DMC-12   авто   автомир   автомобили   делореан   олдтаймер   ретро авто   
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Конечно, этот DeLorean DMC-12 1981 года с пробегом всего 900 километров не снимался ни в одной из частей «Назад в будущее», но он готов стать часть чьей-нибудь коллекции.

Источник:

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Метки: DeLorean DMC-12   авто   автомир   автомобили   делореан   олдтаймер   ретро авто   
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2  комментария
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475
GoodFireman 50 минут назад
1800 оборотов на "холостых", даже при прогреве, летом, что-то многовато.
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25k
Ego sum qui sum 7 минут назад
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