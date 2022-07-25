Почти новый DeLorean с мизерным пробегом

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Конечно, этот DeLorean DMC-12 1981 года с пробегом всего 900 километров не снимался ни в одной из частей «Назад в будущее», но он готов стать часть чьей-нибудь коллекции.
На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за один из экземпляров культового купе DeLorean DMC-12, известного как «машина времени» из кинотрилогии «Назад в будущее». Сейчас за автомобиль предлагают 60 тысяч долларов, но не исключено, что финальная ставка превысит 100 тысяч. Дело в том, что этот экземпляр проехал с 1981 года всего чуть более 900 километров.
Первый хозяин этого экземпляра владел им ровно 40 лет: расстаться с автомобилем он решился только в прошлом году. По какой причине это произошло и почему знаменитым купе практически не пользовались, не уточняется. Нынешний владелец добавил к пробегу автомобиля только около 60 километров.
В оформлении кузова спорткара традиционная для модели полированная нержавеющая сталь сочетается с пластиковыми накладками на бортах и в задней части. Кроме того, купе оснащено передним спойлером и фирменными колёсными дисками в «турбинном» стиле на 14 дюймов спереди и 15 дюймов сзади.
Интерьер DeLorean DMC-12 отделан серой кожей (компания предлагала только два цвета для салона — серый и чёрный). Комплектация включает в себя кондиционер, магнитолу, электростеклоподъёмники и электрозеркала и тому подобное.
Шестицилиндровый мотор разработки PRV развивает на DeLorean DMC-12 132 л.с. и 207 Нм крутящего момента. Работает с двигателем пятиступенчатая «механика», хотя опционально компания предлагала для купе ещё и трёхдиапазонный «автомат». В 2022 году силовой агрегат купе прошёл техническое обслуживание с заменой ряда деталей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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