Почти новый DeLorean с мизерным пробегом

Первый хозяин этого экземпляра владел им ровно 40 лет: расстаться с автомобилем он решился только в прошлом году. По какой причине это произошло и почему знаменитым купе практически не пользовались, не уточняется. Нынешний владелец добавил к пробегу автомобиля только около 60 километров.