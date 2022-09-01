Когда решил впервые затонировать автомобиль самостоятельно

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Поляк решил самостоятельно затонировать свой автомобиль, но это оказалось немного сложнее, чем он себе представлял!
Присутствует ненормативная лексика!
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Похвастался. Собственным рукожопством.
Пленка накладывается и разглаживается постепенно, с одно края.
А этот даун шлёпнул её полностью, с воздушными пузырями. И пытается их потом вытеснить?????????
Плохо когда в школе физику не учил...