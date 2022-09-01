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Когда решил впервые затонировать автомобиль самостоятельно

Когда решил впервые затонировать автомобиль самостоятельно

Автор:
01 сентября 2022 14:45
Сообщество : Автомир
Метки: Автоприкол   Юмор   авто   автомир   автомобили   прикол   своими руками   тонировка   
1493
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1
Поляк решил самостоятельно затонировать свой автомобиль, но это оказалось немного сложнее, чем он себе представлял!

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Метки: Автоприкол   Юмор   авто   автомир   автомобили   прикол   своими руками   тонировка   
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15  комментариев
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11k
.Атеист. 3 часа назад
Это все потому, что использовался польский мат! Он нихрена не работает! Только русский мат и чья то мать помогает что-то сделать если нифига не умеешь)))
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
какой нервный мужик
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10k
Алексей Час назад
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281
Сергей 2 часа назад
На сколько помню курва- по польски девушка, а тут скорее с низкой социальной ответственностью?
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2k
Трям 3 часа назад
ляхи и ибаные...
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
А видео снимал чтобы потом похвастаться: смотрите как я умею!!!
Похвастался. Собственным рукожопством.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Потому что дебил.
Пленка накладывается и разглаживается постепенно, с одно края.
А этот даун шлёпнул её полностью, с воздушными пузырями. И пытается их потом вытеснить?????????
Плохо когда в школе физику не учил...
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7k
hairov 3 часа назад
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1k
мангуст 3 часа назад
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19k
ЦСКА 3 часа назад
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26k
Киры4 3 часа назад
Вот это настоящий РУКОЖОП)))
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2k
poбт 4 часа назад
надо было с фар начинать

Ссылка coub.com
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968
Шурман 4 часа назад
Было дело в 90тых с пацанами мою мазду затонировали ну все нормально правда с утра прихожу а пленка вся отвалилась , поехали заплатили денег нам быстро все сделали :))
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47k
dima423 4 часа назад
скупой всегда платит дважды...ну или больше)
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