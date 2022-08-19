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Сборник автомобильного юмора на пятницу

Сборник автомобильного юмора на пятницу

Автор:
19 августа 2022 09:58
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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19  комментариев
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29k
АнтонПолднев Час назад
Комментарий к фото
Ну, а сама библиотека где?
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7k
spamdetector 4 минуты назад
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Зачетный аппарат, кстати. Если бы у нас их делали по адекватным ценам, то было бы в разы больше автотуристов. Есть у них уазы с подобным модулем по 2,5-3 млн в хорошем исполнении. Дороговато, но зарубеж сейчас сильно дороже.
А так, спасибо, поискал и нашел, что это наша контора Lux Form.
https://granta-furgon.ru/https://granta-furgon.ru/
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7k
schmubu 17 минут назад

школота уже не знает, что можно показывать повороты рукой.
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3k
Vlamir 20 минут назад
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Это НАВИГАТОР работает!
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386
ChePaev 36 минут назад
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фигасе у чувака проездной
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386
ChePaev 39 минут назад
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всегда удивляюсь мудачью, ездящему на легковой машине по таким лужам, веселясь бампером воду разгоняя, а потом вдруг "ой бля, а че это у меня вдруг двигло заклинил, шатуны на поршнях загнуло и коленвал дугой выгнуло?"
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386
ChePaev schmubu 4 минуты назад
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гидроудар, слышал такое понятие??? Когда вода проникает в воздушный фильтр, через него во впускной коллектор а потом в цилиндры через впускные клапана. Если ты вообще посещал школу то должен знать что вода практически не сжимаема. Когда поршень сжимает в цилиндре воду, в этот момент на подвижные части двигателя передаётся колоссальная кинетическая энергия, которая скрутит и поломает любые металлические конструкции. Чем выше были обороты двигателя, тем больше этот удар нанесёт последствий двигателю.
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386
ChePaev 44 минуты назад
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Пативэн))
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2k
fraxinus 45 минут назад
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А говорил я вам - гомофобия - зло.
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ChePaev 45 минут назад
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Хм, что бы это значило? Выйди послушай, может мотор заглох?
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31k
Альтист Данилов 47 минут назад
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2k
Сергей 48 минут назад
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Я бы посмотрел, как он ночью на скорости 200км/ч падает на асфальте. Зрелище, было бы, феервечное.
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469
ЕвгС Сергей 24 минуты назад
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Файершоу было фееричные, нет феерверкчным
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70k
Доктор Джонс 54 минуты назад
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Р - рекурсия...
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6k
Roman Час назад
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Экран с алишки стоит три копейки. Весь брелок - раза в три меньше "оригинала".
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