Водитель «Сонаты» учится проезжать перекрёстки с круговым движением

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В Воронеже водитель «Сонаты» попытался покинуть круговое движение со среднего ряда и залетел на клумбу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Источник:
АНТИФИШКИ
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На что жалуетесь?
Без других пострадавших, кроме самого виновника
п.8.5 ПДД первый абзац в чистом виде.
Теперь по ПДД:
"Согласно пункту 8.5 Правил дорожного движения Российской Федерации перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение."
Вопрос: с какой стороны относительно водителя Сонаты находился водитель с регистратором и на какой полосе?
И на будущее, понятие помехи справа в ПДД применимо только в четырех случаях:
1. На нерегулируемых равнозначных перекрестках
2. На нерегулируемых неравнозначных перекрестках при движении по равнозначным дорогам (не по дороге, а по дорогам)
3. При ОДНОВРЕМЕННОМ перестроении
4. Там, где траектории тс пересекаются, а очередность проезда ПДД не оговорена. Например парковки гипермаркетов и дворовые территории.
Так что учите ПДД и будет Вам счастье.