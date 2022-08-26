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Водитель «Сонаты» учится проезжать перекрёстки с круговым движением

Водитель «Сонаты» учится проезжать перекрёстки с круговым движением

Автор:
26 августа 2022 13:14
Сообщество : Аварии
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1
В Воронеже водитель «Сонаты» попытался покинуть круговое движение со среднего ряда и залетел на клумбу.

Источник:

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9  комментариев
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2k
boom 2 часа назад
Хэппи энд!
Без других пострадавших, кроме самого виновника
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36
topersk 50 минут назад
было такое ощущение что рег съезжает с кольца
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11k
Kostick 2 часа назад
хоть регика не упорол, раз ву купил в "магните", теперь есть повод походить пешком, и подучить теорию.
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533
Аристарх Севидов 2 часа назад
Низко полетел. К дождю.
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5k
Том Сойер 2 часа назад
Помеха справа - но водитель Сонаты был уверен, что на перекрёстке с круговым движением это правило не действует - ну раз так смело поехал в клумбу.....
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35k
Опаньки 2 часа назад
может, он так и планировал
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Олег

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