Гигантский дом на колесах из цельного ствола секвойи

142
6
1
Всемирно известный бревенчатый дом из секвойи в настоящее время продается на eBay по цене 11,5 миллионов долларов!
Много раз на старинных фотографиях мне попадались дома на колёсах, сделанные из дерева. В самом прямо смысле слова – жилое пространство расположено внутри огромного бревна. Возможно и вам такие фото попадались.
Всегда хотелось взглянуть вовнутрь такого необычного кемпера, и вот удача улыбнулась - на аукцион е-вау выставили один из немногих таких сохранившихся домов на колёсах.
Основой ему послужила огромная секвойя. Можно лишь представить, каким огромным было дерево, если длинна только этой части ствола 10 метров, а его диаметр около 3 метров. Поэтому внутри вполне комфортно находиться человеку ростом до 185 сантиметров. Этот домик точно не для гномиков.
Работы по созданию кемпера заняли целый год, было это в 1939-м. Если вдуматься, что над проектом работали всего два человека, с учётом технологий тех времен, они довольно быстро справились. Не представляю, сколько мозолей на их руках оставил этот проект.
Внутри есть спальня, гостиная и кухня, почти вся мебель сделана из массива той же секвойи, получилось всё в едином стиле, да и материала было предостаточно. Нынешний владелец хочет получить за свой кемпер в 11.5 миллионов долларов. Не думаю, что покупатели быстро найдутся, но новый такой сделать точно не получится.
Источник:
Ссылки по теме:
- Странный 35-летний автодом Eldorado Starfire предлагает лучшие условия жизни, чем некоторые современные дома
- Ford F-600 превратили в настоящий дом на колёсах со спальней, кухней, ванной комнатой и рабочим местом
- Кто-то потратил более полумиллиона долларов на перестройку классического автодома GMC 1977 года
- Переоборудованный фургон Chevy 1984 года с капитанскими креслами, кроватью и декоративным освещением
- Ford Model T Motor Caravan 1914 года: старейший в мире автодом отправляется на аукцион
Новости партнёров
реклама