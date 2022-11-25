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Гигантский дом на колесах из цельного ствола секвойи

Гигантский дом на колесах из цельного ствола секвойи

Автор:
25 ноября 2022 08:53
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   секвойя   
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Всемирно известный бревенчатый дом из секвойи в настоящее время продается на eBay по цене 11,5 миллионов долларов!

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Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   секвойя   
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1  комментарий
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Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Маленький дом на колесах их гигантской секвойи
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