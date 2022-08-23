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Радиус разворота у водителя «Форда», как у фуры с прицепом

Радиус разворота у водителя «Форда», как у фуры с прицепом

Автор:
23 августа 2022 13:27
Сообщество : Аварии
Метки: Ford   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   разворот   
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В Солигорске на улице Набережной водитель красного "Форда" решил исполнить интересный манёвр разворота и столкнулся с "Пежо".

Источник:

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Метки: Ford   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   разворот   
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14  комментариев
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8k
goshan_hmc 4 часа назад
Да разрешите им за буйки заплывать!
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783
Antidepressant 41 минуту назад
За рулём красненькой пузотёрки богхиня! Расступись, челядь, барыня едет!
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11k
Kazanzaki 52 минуты назад
Какого все на встречку лезут? Что бы не случилось, обязательно надо рулить на встречку. У меня сейчас сын учится ездить на автомобиле и таже проблема. Хоть яма, хоть пешеход, любая проблема и он сразу руль влево выворачивает. Как с этим бороться? - не понимаю.
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15
Roman Guravlev Kazanzaki 40 минут назад
Да как собак дрессируют - ошшейник с электрошокером, взяла каку - херакс разряд, быстро доходит. Для человека главное оружие- слово, и с повторением. Но не все 2-ногие понимают слова, значит любая разновидность кнута. Штрафы придуманы для дрессировки водителей на безопасное вождение, а не для пополнения бюджета ( хотя некоторые думают по-другому)
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1k
Леший Час назад
насторожило уже первое торможение форда....то только не водителя пежо
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5k
Дмитрий 2 часа назад
Просто человек хотел повернуть на право, а потом передумал и повернул на лево!!!! Чего не понятно то????!!!! Ну вы вообще не понятливые тут собрались(для до...бов это сарказм!!!!!)
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7k
au3 3 часа назад
Да на улицах процентов 50 водил только что слезли с фур
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35k
Опаньки 4 часа назад
сколько вопросов и так мало ответов...
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11k
Alex Djeff 4 часа назад
Рега иконки спасли. Без них, он бы был на месте Пежо...))
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735
Arti 4 часа назад
Забыл что не на фуре )
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