Радиус разворота у водителя «Форда», как у фуры с прицепом

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В Солигорске на улице Набережной водитель красного "Форда" решил исполнить интересный манёвр разворота и столкнулся с "Пежо".
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АНТИФИШКИ
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