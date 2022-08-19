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Семейная пара за 15 тысяч рублей сожгла в Ростове авто с Z-символикой

Семейная пара за 15 тысяч рублей сожгла в Ростове авто с Z-символикой

Автор:
19 августа 2022 10:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Z-символика   Поджог   задержание   зажигательная смесь   идиоты   политика   полиция   
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Говорят, что хотели подзаработать, но не подумали, что попадутся.


Пара сверхразумов увидели в Телеграм объявление, в котором обещали деньги за непыльную работу - поджог авто. "Почему бы и нет?" - подумали муж и жена - и пошли на дело. В одном из дворов Пролетарского района Ростова-на-Дону они отыскали автомобиль с символикой «Z», принадлежащий сотруднику ОВД.

Супруги облили «Тойоту» зажигательной смесью и подпалили. Разумеется, машина вспыхнула. Чтобы показать заказчику результаты работы, пришлось спешно записывать видео полыхающего авто и "делать ноги".


За видео, которое они сняли, заказчик заплатил 15 тысяч рублей. Пара была очень довольна, но т.к. полиция завела уголовное дело и искала поджигателей, супруги решили затаиться и переждать время в соседнем регионе. А потом деньги закончились и пришлось возвращаться домой. Несколько дней супруги скрывались в лепосадке, а теперь будут сидеть на скамье подсудимых.



На подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. На месте задержания был найден тайник, в котором поджигатели держали мобильник, документы, пистолетом револьверного типа и патронами к нему. Установлено, что предложение о поджоге было сделано в группе, которая управлялась с территории Украины.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Z-символика   Поджог   задержание   зажигательная смесь   идиоты   политика   полиция   
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25  комментариев
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P.F. Полчаса назад
Биомусор. Отправить на рудники, там от них толку больше будет.
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Eltiftel 4 минуты назад
их надо было в этот горящий автомобиль затолкать
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Misanthrop 8 минут назад
"...пистолетом револьверного типа..."?!
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5k
livaneth 12 минут назад
Вот этим Россия и отличается от Израиля. У нас в Лоде сожгли 10 машин в ряд, на следующую ночь ещё шесть на соседней улице. Кто приказал - известно. Кто поджигал - в принципе тоже. Причина-точно такая же ненависть к своей стране. Никого не наказали, никого не арестовали.
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8k
Mowgley Z ⚔ 13 минут назад
"увидели в Телеграм объявление, в котором обещали деньги за непыльную работу - поджог авто. "Почему бы и нет?""
-------
А тайник, ствол, патроны, левый мобильник - это так, на случай апокалипсиса?
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2k
pinbalist 13 минут назад
Полнейшее отсутсвие какого-либо разума.
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30k
MatveiVainrub 16 минут назад
Интерленд людишкам мозги отпилил .
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194
Dzenis a228 12 минут назад
какая смешная и жалкая хохлобыдлостонска пропаганда. Рабы вы. Были ими и остались. Стишки жалких рабов, коим не суждено стать настоящими хозяевами собственной жизни. Насмотрелся я на ваших зачуханных представителей у нас в Латвии. Это позор, причём, позор на весь ваш народ, значительная часть которого вполне адекватна и так же страдает от нацистско-бандеровского мракобесия...
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1k
Руслан 16 минут назад
Ну тут хохлам надо спасибо сказать: помогли выявить и наказать идиотов, которые по недоразумению считаются людьми
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194
Dzenis 20 минут назад
Твари и мрази! Бойцы погибают уничтожая нацистскую нелюдь и освобождая мирное население от укранацизма, а эти за спиной гадят...
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2k
Radugananebe Полчаса назад
Идиоты.
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