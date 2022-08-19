Семейная пара за 15 тысяч рублей сожгла в Ростове авто с Z-символикой

Говорят, что хотели подзаработать, но не подумали, что попадутся.
Пара сверхразумов увидели в Телеграм объявление, в котором обещали деньги за непыльную работу - поджог авто. "Почему бы и нет?" - подумали муж и жена - и пошли на дело. В одном из дворов Пролетарского района Ростова-на-Дону они отыскали автомобиль с символикой «Z», принадлежащий сотруднику ОВД.
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Супруги облили «Тойоту» зажигательной смесью и подпалили. Разумеется, машина вспыхнула. Чтобы показать заказчику результаты работы, пришлось спешно записывать видео полыхающего авто и "делать ноги".
За видео, которое они сняли, заказчик заплатил 15 тысяч рублей. Пара была очень довольна, но т.к. полиция завела уголовное дело и искала поджигателей, супруги решили затаиться и переждать время в соседнем регионе. А потом деньги закончились и пришлось возвращаться домой. Несколько дней супруги скрывались в лепосадке, а теперь будут сидеть на скамье подсудимых.
На подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. На месте задержания был найден тайник, в котором поджигатели держали мобильник, документы, пистолетом револьверного типа и патронами к нему. Установлено, что предложение о поджоге было сделано в группе, которая управлялась с территории Украины.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А тайник, ствол, патроны, левый мобильник - это так, на случай апокалипсиса?