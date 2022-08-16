Предмет из-под колёс: ассенизаторы потеряли огромный шланг

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В Ростовской области из-под колёс впереди идущего автомобиля вылетел огромный шланг и угодил прямо в Chevrolet Cruze с регистратором. Автор видео сразу нашел хозяев этого предмета, но те отказались возмещать ущерб.
"Из-под колёс впереди идущего авто вылетел большой шланг от грузового автомобиля с цистерной, которую видно дальше на обочине, шланг являлся грузом данного ТС, два мужика из грузовика сразу после произошедшего на видео бросились убирать его с трассы, у меня все зафиксировано на видео."
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"Подошел к этим мужчинам, мне сразу дали понять что ничего я от них не добьюсь, "а шланг не наш, а ты докажи, а он тут валялся, ты что не видел что машина на аварийке стоит, куда ты нёсся? Ты не имеешь права снимать, мы на тебя в суд подадим", забрали шланг и уехали с места происшествия.
После такого диалога я сразу позвонил в 112 с объяснением обстоятельств был перенаправлен в ГИБДД, приехал в нужный отдел, где было сказано что мне никто ничего не выплатит, ТС буду ремонтировать за свой счёт, а этот случай будет лишь висеть как ярмо на моем автомобиле что была в ДТП без виновных."
После такого диалога я сразу позвонил в 112 с объяснением обстоятельств был перенаправлен в ГИБДД, приехал в нужный отдел, где было сказано что мне никто ничего не выплатит, ТС буду ремонтировать за свой счёт, а этот случай будет лишь висеть как ярмо на моем автомобиле что была в ДТП без виновных."
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Взыскать ущерб может только суд. Уверен, что это гаишник тоже объяснил, но как обычно не был услышан и понят.
И в суд бесполезно. Нет никаких доказательств, что шланг слетел именно с этой машины. А то, что они его унесли - так скажут, увидели помеху, дорогу решили очистить, да и шланг в хозяйстве пригодится.
Будут молчать? Штраф или срок. Заявят, что это их шланг? Вот и виновник ДТП нашёлся.