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Предмет из-под колёс: ассенизаторы потеряли огромный шланг

Предмет из-под колёс: ассенизаторы потеряли огромный шланг

Автор:
16 августа 2022 13:23
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   препятствие на дороге   шланг   
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В Ростовской области из-под колёс впереди идущего автомобиля вылетел огромный шланг и угодил прямо в Chevrolet Cruze с регистратором. Автор видео сразу нашел хозяев этого предмета, но те отказались возмещать ущерб.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   препятствие на дороге   шланг   
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7  комментариев
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6k
Roman 3 часа назад
Потому что гаишники не могут принимать таких решений.
Взыскать ущерб может только суд. Уверен, что это гаишник тоже объяснил, но как обычно не был услышан и понят.
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49k
Олег Минуту назад
если по уму напрячь гаишников и оформить ДТП, то привлечь можно автодор за мусор на дороге. Адвокаты у автодора подсуетятся и найдут доказательства вины говновоза
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12k
Кыся 23 минуты назад
Не выйдет ничего. Гайцы к этому отношения не имеют. Пострадавших тоже нет, им вообще незачем дело заводить. Разве что штраф самому потерпевшему выписать, так как водитель должен соблюдать дистанцию и скорость, чтобы успеть остановиться при возникновении опасности. Не успел - сам виноват.

И в суд бесполезно. Нет никаких доказательств, что шланг слетел именно с этой машины. А то, что они его унесли - так скажут, увидели помеху, дорогу решили очистить, да и шланг в хозяйстве пригодится.
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2k
Алексей 3 часа назад
Шланг увезли? Увезли. Пусть подаёт заявление о краже или уничтожении улики/орудия совершения правонарушения. (Должна же быть подходящая статья).

Будут молчать? Штраф или срок. Заявят, что это их шланг? Вот и виновник ДТП нашёлся.
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501
Lexx 4 часа назад
Если шланг был в говне, то примета хорошая, это к деньгам.
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