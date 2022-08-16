Предмет из-под колёс: ассенизаторы потеряли огромный шланг

"Подошел к этим мужчинам, мне сразу дали понять что ничего я от них не добьюсь, "а шланг не наш, а ты докажи, а он тут валялся, ты что не видел что машина на аварийке стоит, куда ты нёсся? Ты не имеешь права снимать, мы на тебя в суд подадим", забрали шланг и уехали с места происшествия.



После такого диалога я сразу позвонил в 112 с объяснением обстоятельств был перенаправлен в ГИБДД, приехал в нужный отдел, где было сказано что мне никто ничего не выплатит, ТС буду ремонтировать за свой счёт, а этот случай будет лишь висеть как ярмо на моем автомобиле что была в ДТП без виновных."

2022-08-16T13:23:24+03:00