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Авария дня. То ли заснул, то ли отвлёкся

Авария дня. То ли заснул, то ли отвлёкся

Автор:
04 августа 2022 12:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   уснул за рулем   
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На Егорьевском шоссе в Московской области водитель универсала по непонятным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В результате столкновения, оба транспортных средства оказались в кювете.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   уснул за рулем   
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11  комментариев
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155
Максим Макашев 3 часа назад
Не зря там СПЛОШНУЮ нанесли. Именно для таких чМУДИКОВ. Не жалко воДЯТЛА легковушки. Ни капельки
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−165
Сигизмунд Лазаревич 39 минут назад
водила фуры молодец конечно.
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13k
Бляяяястяще! 58 минут назад
Пусть скажет спасибо водителю фуры - в последний момент дернул чуть правее и удар больше по касательной получился. Не среагировал бы он - было бы печальнее.
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6k
Roman 4 часа назад
Когда его вынесло на обочину, нога рефлекторно попыталась отпустить газ. Как скучно я езжу!
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Олег

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