"Снято вчера, Егорьевское ш. Водитель то ли заснул, то ли отвлекся. Спрашиваю зачем на встречку выехал, он ничего не помнит. Все живы. На нем пара царапин. От госпитализации отказался. Фура вылетела в кювет на встречку никого не зацепила. Всем повезло, в том числе и мне. Один осколок попал в номер, другой в низ бампера".