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В Берёзовском районе водитель кроссовера «Хонда» врезался в попутный «БМВ», а затем вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Шевроле».
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Просто слов нет - искромсал жизнь пачке людей вокруг и их семьям, так как писец как спешил и пытался пару минут сэкономить - ну хуле - зато успел теперь
Я перестал даже уже называть таких "хитрожопыми" и "хитров@#банными" - устал уже внутри материться за рулем - и просто устало называю "хитроумными"
Небось кузов на одной краске держался.
А шевроль относительно новый...