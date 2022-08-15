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Авария дня. В ДТП под Красноярском погибли четыре человека

Авария дня. В ДТП под Красноярском погибли четыре человека

Автор:
15 августа 2022 13:22
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Берёзовском районе водитель кроссовера «Хонда» врезался в попутный «БМВ», а затем вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Шевроле».
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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26  комментариев
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6k
Roman 10 часов назад
Интересно, БМВ-вод усвоит урок покойного брата по разуму и перестанет суетиться?
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22k
Carma Warrior 2 часа назад
Видать спешили на кладбище очень...успели...
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384
Александр Долматов 2 часа назад
Жаль Шевроле и её водителя. Хорошо, хоть жив остался при лобовом столкновении с оленем.
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11k
Администратоp 4 часа назад
успел.
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22
Mitsu Mit 5 часов назад
по-крайней мере на тот свет успели
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8k
Миха 5 часов назад
Пляя, какой же чудовищно клинический олень появляется на 00:09
.....
Просто слов нет - искромсал жизнь пачке людей вокруг и их семьям, так как писец как спешил и пытался пару минут сэкономить - ну хуле - зато успел теперь
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3k
perekrestok 5 часов назад
Жаль всех кто ехал нормально, но пострадал из-за действий одного мудака.
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16k
Vital Idol 5 часов назад
бмв получит страховку?! только ОСАГО?!
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4
А П 5 часов назад
по любому "веселой" компанией, все не пристегнуты были.
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4k
Николай 6 часов назад
Лачетти удивил, у меня была когда то такая, особой безопасности она не внушала, кроме подушек.
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13k
Боковерхов 6 часов назад
Это куда же он так торопился...
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2k
Pravda 7 часов назад
БМВ красавчег . Как танк на полосе стоит
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1k
emporio_ss 7 часов назад
БМВ нормально сработал)) хотел тоже проипланить и на встречную помешал другому еплану обогнать))))
Ссылка coub.com
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4k
Алекс Таворотов 7 часов назад
Господи, дай разум людям.
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4k
Михаил 8 часов назад
праворукий... видимости нет и мозгов небыло... там дорога узкая для таких маневров я знаю эту дорогу там вечно пробки в выходные на дачи едут все там тащатся все но есть вот такие хонды которые думают что могут всех наипать...
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1k
Леший 8 часов назад
странно, что погиб водитель хонды....ехал так, будто у него 9 жизней
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3k
Едондер пуп 10 часов назад
Фигасе разрушения! Шевроле бронированный, не иначе.
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Bro of Mercy Едондер пуп 9 часов назад
Да я тоже думал, что Шеви ничего не останется.
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