FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 477 постов • 293 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Игромир
Сложный тест по HoMM 3

Сложный тест по HoMM 3

Автор:
29 декабря 2022 12:18
Сообщество : Игромир
Метки: HOMM III   Тесты   игровые тесты   тест   тесты по играм   тесты по пошаговым стратегиям   тесты по стратегиям   
2099
1
Первый тест из серии игровых, посвящённый пошаговой стратегии в жанре ретро. Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia вышла в далёком 1999 году. С тех пор появлялись всевозможные дополнения, обновления и даже игра, созданная фан-сообществом с отдельной фракцией и целым рядом изменений логики игры.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: HOMM III   Тесты   игровые тесты   тест   тесты по играм   тесты по пошаговым стратегиям   тесты по стратегиям   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Фельдъегерь Час назад
9 вопрос неправильный, благословением можно снять проклятие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
2k
Rhino Минуту назад
11/12, с оплотовским Граалем лоханул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
733
Lex 7 минут назад
Никогда не ииграл, начал этот жанр с Disciples
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Roy Batty 21 минуту назад
Никогда не играл в русскую версию, поэтому некоторые пришлось угадывать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
501
Vladimir Tolkunov 21 минуту назад
Архангел, самое интересное HMM3, сейчас живее всех живых, чемпионаты, обновления, турниры, баланс, все с ней вообще хорошо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Slowly 24 минуты назад
Лет 20 прошло... 7 из 12. Где я?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Влад Полчаса назад
крутая игруха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Legat Полчаса назад
А ведь некоторые считают, что игра устарела и уже не актуальна...
Нет, это вы постарели, сменили мировоззрение и приоритеты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Peter Griffin Полчаса назад
Всегда подозревал,что я-грифон)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lenusya Полчаса назад
напомнили блин, что-то срочно захотелось снова поиграть. Где можно найти?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
paranoid Полчаса назад
12 из 12
А вот вспомню ли я что-то из университетских госэкзаменов ? Ну или хотябы какую-нибудь завалящую теорему Коши? Да хрен там!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Froll 38 минут назад
Играл очень давно.больше 15 лет прошло.
Из 12 вопросов ответили верно на 7
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
284
Критерий Коши 46 минут назад
12 из 12. очень легкий тест. В героях 3 огромное множество тонких моментов, которые можно было бы включить в тест. Например, какой артефакт автоматически даёт книгу заклинаний герою при надевании?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
284
Критерий Коши Бернгард Кёне Полчаса назад
Собирается он в целом не сложно, а сама ситуация не такая уж и редкая, не альянс собирать) Его скрытая особенность бывает очень полезна, например, когда вызволяешь героя из тюрьмы, а тот без книги)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
GROMOZEKA 48 минут назад
7 из 12.
Давно не играл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
834
Сергей 50 минут назад
Из 12 вопросов ответили верно на 6. К сожалению, вы давно играли в HoMM 3. Может есть игра, которая увлекает сильнее?

Не просто давно, а супер давненько. Времена Героев 3 ушло лет так 15 назад с того времени и не запускал... Игра юности моей, когда мы собирались у 1го компьютера и на горячем стуле играли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Максим 53 минуты назад
Вот зачем такой пост выкладывать перед новогодними???? Напомнили, блин... Вечером найду в загажниках дистрибутивку с WoG модом и пару дней из праздников теперь смело можно вычеркнуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Notan Blaine 53 минуты назад
12 из 12.
Последняя версия в которую играл, была WoG с кучей изменений, что приблизнли ее к 4 части. Там даже был свой герой на поле боя, а ИИ творил безумие постоянно выносил меня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Odynokiy_dyx 56 минут назад
А архиличи и магоги по площади не бьют да? соседние с ними юниты сами по себе от смеха дохнут видимо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
dima423 58 минут назад
Класс спасибо за тест)) 11 из 12... про палатку конечно сложно))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Roman Час назад
О, нас тут много 12 из 12 :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Majul Час назад
Из 12 вопросов ответили верно на 12. Враги позорно бежали под вашим натиском. Готовы сегодня к незабываемой битве на картах HoMM?

Не не знаю. Как по мне так не сложный. Огромное количестов времени в ней провел, и обновленная версия сейчас стоит )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Александра Majul Час назад
А что за обновленная версия? У мну 3,57 стоит с командиром, призрачными чудищами и прочими апгрейдами.
П.С. На 7 вопрос неверно ответила, ибо ставить там грааль - изврат. Нужно у элементалей строить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
284
Критерий Коши Александра 40 минут назад
Обновляется и активно используется как киберспорт только Heroes 3: HotA (https://h3hota.com/ru/download)https://h3hota.com/ru/download). Всё остальное, включая WoG не актуально уже давно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94692



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скромность – не порок: известные актёры, не заразившиеся звёздной болезнью
Скромность – не порок: известные актёры, не заразившиеся звёздной болезнью
Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны
Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны
Набирающие популярность в сообществах
Засыпающего на ходу россиянина мобилизовали и отправили в сапёры
Засыпающего на ходу россиянина мобилизовали и отправили в сапёры
Самоиронии в новогоднюю ночь быть
Самоиронии в новогоднюю ночь быть
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это на Новый год

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#кино#история#интересное#Спорт#Москва#Прошлое#дети#ретро#США
#фото#факты#животные#подборка#забавно#люди#праздник#дтп#рождество#фотографии
#интересно#Прикол#новый год#позитив#Ynews#Приколы#фильм#картинки#сарказм#улыбнуло
iPhone 12 Pro уцелел после спадения с 26 этажа (2 фото) iPhone 12 Pro уцелел после спадения с 26 этажа (2 фото) Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма О чём идёт речь? Япония, Китай или Корея О чём идёт речь? Япония, Китай или Корея Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность Tesla провалила тест и трижды сбила манекен ребёнка Tesla провалила тест и трижды сбила манекен ребёнка Тещи и свекрови даны, чтобы никто не расслаблялся Тещи и свекрови даны, чтобы никто не расслаблялся

На что жалуетесь?

Вернуться