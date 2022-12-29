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Первый тест из серии игровых, посвящённый пошаговой стратегии в жанре ретро. Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia вышла в далёком 1999 году. С тех пор появлялись всевозможные дополнения, обновления и даже игра, созданная фан-сообществом с отдельной фракцией и целым рядом изменений логики игры.
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Нет, это вы постарели, сменили мировоззрение и приоритеты
А вот вспомню ли я что-то из университетских госэкзаменов ? Ну или хотябы какую-нибудь завалящую теорему Коши? Да хрен там!
Из 12 вопросов ответили верно на 7
Давно не играл
Не просто давно, а супер давненько. Времена Героев 3 ушло лет так 15 назад с того времени и не запускал... Игра юности моей, когда мы собирались у 1го компьютера и на горячем стуле играли.
Уже несколько поколений появилось не знающих эту игру.
Последняя версия в которую играл, была WoG с кучей изменений, что приблизнли ее к 4 части. Там даже был свой герой на поле боя, а ИИ творил безумие постоянно выносил меня.
благодарю за пояснение
Не не знаю. Как по мне так не сложный. Огромное количестов времени в ней провел, и обновленная версия сейчас стоит )
П.С. На 7 вопрос неверно ответила, ибо ставить там грааль - изврат. Нужно у элементалей строить.