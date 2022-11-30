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Тест на эрудицию в красных тонах

Тест на эрудицию в красных тонах

Автор:
30 ноября 2022 16:12
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   всезнайки   начитанность   образованность   тест   эрудиция   
1723
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Проверьте свой уровень эрудированности в этом тесте, состоящем из 11 вопросов. Будут затронуты самые разные темы: биология, вексиллология, литература, география, история и даже география. Погнали?!

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Метки: Тесты   всезнайки   начитанность   образованность   тест   эрудиция   
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6  комментариев
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10k
MUZSER 52 минуты назад
11. дольше всего про море вспоминал.
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7k
Nikolay 8 минут назад
Самый сложный вопрос - про клюкву. Интересно кто-нибудь не угадал?
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20k
Will2006 16 минут назад
9 из 11, ошибся на клубнике и забыл про Gulf countries
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19k
Фрезер (VikCom) Час назад
Из 11 вопросов ответили верно на 11. Что вы делаете в свободное время? И главный вопрос... Как вам удалось так прокачать мозги?
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20k
Сергей Шишкин Час назад
10. Помидор не знал.
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16k
Дядюшка Ау Час назад
10
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