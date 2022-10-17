Тест для айтишников: угадайте язык программирования по его синтаксису

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Каждый язык программирования обладает своим неповторимым синтаксисом. Постарайтесь угадать язык программирования по участкам кода или целым программам. Погнали?!
Источник:
АНТИФИШКИ
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только не опознал руби - просто по тому что не разу с ним не работал и не интересовался
вот такое угадать уже не всем под силу бы было :)
"Только хардкор, настоящее мясо,
Никакого ООП, никаких тебе классов,
БДСМ-пати с утра и до утра,
Мой папа точно знает, что такое буфера.
Два в шестнадцатой способов отстрелить себе конечности,
Отладка даёт представление о вечности,
Кто не умер сразу, тот вообще неубиваем,
Двадцать лет стажа -- мой папа стал джедаем!"
Почему весь трафик из Российского городка, на этот сайт, идёт через датацентр расположенный в США, в Коннектикуте, где он беспощадно фильтруется?
Айтишники это сисадмины, сетевые инженеры и девопсы.
А этого чувака, кто знает?
Всех, кто ответил правильно на 7 из 7, тому отсрочка от мобилизации. Но только из компаний с государственной аккредитацией!!!
Всегда Ваш- Товарищ Майор!
Иногда и пошутить хотца.
"lastdrive=z
break on
device=c:\dos\himem.sys
buffers=40
files=100
dos=umb
[menu]
menucolor=15,0
submenu =netw,® spx/ipx network configuration ( sub menu )
menuitem =cdsb,® sound blaster with cd-rom ( dosmem=560 kb. )
menuitem =cdsm,® cd-rom only ( dosmem=577 kb. )
menuitem =base,® base configuration only ( dosmem=600 kb. )
menudefault =netw,20
[common]
shell=c:\dos\command.com c:\dos\ /e:16384/e:16384 /p
dos=high
[netw]
menucolor =10,0
menudefault=test,20
menuitem =ipcd,< ipx with cd-rom ( dosmem = 503 kb. ) >
menuitem =ipnd,< ipx without cd-rom ( dosmem = 544 kb. ) >
menuitem =seri,< serial link . ( dosmem = 609 kb. ) >
menuitem=test,< microsoft windows fwg ( dosmem = ??? kb. ) >"
С точкой, потому что, е.б.учий фильтр не срабатывает, когда надо и срабатывает, когда не надо