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Тест для айтишников: угадайте язык программирования по его синтаксису

Тест для айтишников: угадайте язык программирования по его синтаксису

Автор:
17 октября 2022 19:17
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: it-тесты   Тесты   Языки программирования   информатика   программирование   тест   
2232
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Каждый язык программирования обладает своим неповторимым синтаксисом. Постарайтесь угадать язык программирования по участкам кода или целым программам. Погнали?!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: it-тесты   Тесты   Языки программирования   информатика   программирование   тест   
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40  комментариев
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5k
Copycat 2 часа назад
Из 7 вопросов ответили верно на 6. У вас отличный уровень. Видимо, вы какое-то время работали программистом или тестировщиком. Каким образом вы связаны со сферой IT?

только не опознал руби - просто по тому что не разу с ним не работал и не интересовался
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3k
Иван Петров 21 минуту назад
7/7, легко

вот такое угадать уже не всем под силу бы было :)

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9k
kirpal 24 минуты назад
Для стариков:
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9k
Dabus 24 минуты назад
6 из 7, никогда не имел дело с Ruby
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17k
Дмитрий Полчаса назад
Ещё вопрос: о каком языке идёт речь?


"Только хардкор, настоящее мясо,
Никакого ООП, никаких тебе классов,
БДСМ-пати с утра и до утра,
Мой папа точно знает, что такое буфера.
Два в шестнадцатой способов отстрелить себе конечности,
Отладка даёт представление о вечности,
Кто не умер сразу, тот вообще неубиваем,
Двадцать лет стажа -- мой папа стал джедаем!"
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3k
Deniss Полчаса назад
А я - "котик с классными лапками" ))
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614
Легендарный В-ий Полчаса назад
Все таки недаром мы (Я, Билл гейтс и Паша дуров) пролили стока кровавого пота, програмируя свои пограммы... 8 из 7!
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20k
babuby 36 минут назад
А вот ещё задачка для айтишников:
Почему весь трафик из Российского городка, на этот сайт, идёт через датацентр расположенный в США, в Коннектикуте, где он беспощадно фильтруется?
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1k
Алексей 37 минут назад
Пфф... Уровень IT-грамотности: хакермен Из 7 вопросов ответили верно на 7. У вас отличный уровень. Видимо, вы какое-то время работали программистом или тестировщиком. Каким образом вы связаны со сферой IT?
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70k
Штирлиц 38 минут назад
7 из 7
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−143
Валерий Петров 43 минуты назад
7 из 7 , бронь дадут?
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352
Гепатит С 53 минуты назад
руби не знаю
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6k
Пылитель Фострала Час назад
Из 7 вопросов ответили верно на 6
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329
VDVForever Час назад
Программист это вообще не айтишник. Это люди, которые нихрена не знают, кроме кода и тот плохо пишут.
Айтишники это сисадмины, сетевые инженеры и девопсы.
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329
VDVForever Бендер Родригес 38 минут назад
Нет, айтишник это человек, который хотя бы приблизительно понимает как работает среда в которой он работает. В природе таких уже не осталось, одни рукожопы, хоть гавнокодеры хоть думают что чем то лучше..
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4k
Babangdida Час назад
мадахака!
А этого чувака, кто знает?

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16k
Дядюшка Ау Час назад
7 из 7. Про xml понравилось. Хорошо еще про json не спросили
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14k
Роман Час назад
4 из 7 наугад
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42k
Per aspĕra ad astra 2 часа назад
Тэээк-с. Проверим-с. И запомним-с. ВСЕХ!!!
Всех, кто ответил правильно на 7 из 7, тому отсрочка от мобилизации. Но только из компаний с государственной аккредитацией!!!
Всегда Ваш- Товарищ Майор!

Иногда и пошутить хотца.
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767
Антошка 2 часа назад
Ну прямо "Хакерман", ну-ну... В школе бэйсик изучал, сейчас вэб сервера поддерживаю, оттуда знаком с ПХП и ХТМЛ. Остальное просто боком видел (жаль журнал "Хакер" больше не печатают, с экрана не лютлю читать). IT- не только программирование!
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4k
avix 2 часа назад
Ну тест для тех, кто хоть чуть в теме и не особо сложный. Скажем так, я точно знаю, что при большем желании запутать тут можно было такого наделать, что даже бог программирования не разобрался бы. Но не надо тут длиной меряться... кто вспомнит этот прикол?

"lastdrive=z
break on
device=c:\dos\himem.sys
buffers=40
files=100
dos=umb

[menu]
menucolor=15,0
submenu =netw,® spx/ipx network configuration ( sub menu )
menuitem =cdsb,® sound blaster with cd-rom ( dosmem=560 kb. )
menuitem =cdsm,® cd-rom only ( dosmem=577 kb. )
menuitem =base,® base configuration only ( dosmem=600 kb. )
menudefault =netw,20

[common]
shell=c:\dos\command.com c:\dos\ /e:16384/e:16384 /p
dos=high

[netw]
menucolor =10,0
menudefault=test,20
menuitem =ipcd,< ipx with cd-rom ( dosmem = 503 kb. ) >
menuitem =ipnd,< ipx without cd-rom ( dosmem = 544 kb. ) >
menuitem =seri,< serial link . ( dosmem = 609 kb. ) >
menuitem=test,< microsoft windows fwg ( dosmem = ??? kb. ) >"
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352
Гепатит С avix 52 минуты назад
config.sys
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