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Едешь, никого не трогаешь, и тут прилетает такое

Едешь, никого не трогаешь, и тут прилетает такое

Автор:
05 августа 2022 13:45
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   кювет   лихач   
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Момент ДТП произошедшего где-то на просторах татарстана. Лихой водитель "пятнашки" отправил в кювет попутную "десятку".

Источник:

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   кювет   лихач   
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8  комментариев
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1k
Александр Голованов 3 часа назад
Просто охренеть. Действительно, ну ничто не предвещало, кроме идиота, у которого прав на управление автомобилем не должно было быть по определению. Главное, чтобы все кто ехал в Приоре остались живы. Про машину уже и не веду разговор.
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1k
Duke_kir Минуту назад
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3k
Вячеслав Полчаса назад
Выступление Бибы на просторах российской федерации.Ублюдок.
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21k
BiZ 41 минуту назад
а главного тошнота и не зацепил
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61k
Опиум для народа 42 минуты назад
Вечно спешащие куда-то мрази.
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47k
dima423 3 часа назад
жесть как она есть)
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3k
Илья 3 часа назад
Чувак на пятнашке так торопился на парад, что где-то ранее растерял все радужные флаги. А так бы все видели, что у него очень свербит, и может быть, дали бы ему уеб..ться в одиночестве.
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