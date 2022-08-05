Едешь, никого не трогаешь, и тут прилетает такое

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Момент ДТП произошедшего где-то на просторах татарстана. Лихой водитель "пятнашки" отправил в кювет попутную "десятку".
Подробностей нет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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