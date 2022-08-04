Герой дня: в Санкт-Петербурге водитель поливальной машины потушил загоревшуюся "Газель" на дороге

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Газель загорелась прямо во время движения. Именно в этот момент мимо проезжала поливальная машина с отважным водителем, который бросился тушить автомобиль.
В Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе загорелась грузовая "Газель" прямо на дороге. Водитель пытался тушить огнетушителем, но огонь только разгорался. По счастливой случайности мимо проезжала поливальная машина. Водитель раскрутил шланг и принялся поливать горящую "Газель".
Его смелый поступок попал на видео, а жители города заслуженно назвали водителя поливалки "героем дня".
Источник:
АНТИФИШКИ
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