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Герой дня: в Санкт-Петербурге водитель поливальной машины потушил загоревшуюся "Газель" на дороге

Герой дня: в Санкт-Петербурге водитель поливальной машины потушил загоревшуюся "Газель" на дороге

Автор:
04 августа 2022 11:16
Сообщество : Автомир
Метки: Герой   авто   видео   газель   интересное   санкт-петербург   спасение   фото   
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Газель загорелась прямо во время движения. Именно в этот момент мимо проезжала поливальная машина с отважным водителем, который бросился тушить автомобиль.

В Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе загорелась грузовая "Газель" прямо на дороге. Водитель пытался тушить огнетушителем, но огонь только разгорался. По счастливой случайности мимо проезжала поливальная машина. Водитель раскрутил шланг и принялся поливать горящую "Газель".

Его смелый поступок попал на видео, а жители города заслуженно назвали водителя поливалки "героем дня".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Герой   авто   видео   газель   интересное   санкт-петербург   спасение   фото   
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2  комментария
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25k
Киры4 39 минут назад
Вот что называется, оказался в нужное время в нужном месте.
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Вячеслав 18 минут назад
Герой дня: в Санкт-Петербурге водитель поливальной машины потушил загоревшуюся "Газель" на дорогеПосмотреть
Герой дня: в Санкт-Петербурге водитель поливальной машины потушил загоревшуюся "Газель" на дороге
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