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И стояли они так три дня и три ночи: два водителя не разъехались в узком тоннеле

И стояли они так три дня и три ночи: два водителя не разъехались в узком тоннеле

Автор:
04 августа 2022 11:06
Сообщество : Автомир
Метки: Тоннель   авто   видео   дтп   женщина за рулем   конфликт на дороге   не разъехались   упрямство   
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Встретились однажды в узком тоннеле два принципиальных водителя. Никто не хотел уступать, ба скончались от истощения...

Источник:

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Метки: Тоннель   авто   видео   дтп   женщина за рулем   конфликт на дороге   не разъехались   упрямство   
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11  комментариев
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31k
Fat Lynx 46 минут назад
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Игорь 4 минуты назад
интересно бы узнать - какие знаки с каждой стороны въезда в тоннель. явно, раз тоннель узкий, то с одной стороны должен быть знак о преимуществе движения, с другой о предоставлении преимущества.
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47k
dima423 7 минут назад
реально 2 барана))
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8k
Б.Касторский Полчаса назад
Всегда удивляли ситуации, когда едут только двое и эти двое находят друг друга. Будь то авария в чистом поле и вот такая встреча в тоннеле. Вот серьезно? В этой жизни больше делать нечего как искать конфликт тому, кто увидев едущий автомобиль в тоннеле решил поехать туда же? Или оператору, который вполне мог сдать назад и пустить принципиального мудака, тьфу, деда?
Ведь ситуация глупая.
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17k
Олег Полчаса назад
ГАИ то вызвали, знатоки ПДД?
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9k
antonium Полчаса назад
В ПДД этой ситуации нет. Обратимся к экспертам: «В целях безопасности задним ходом должен двигаться тот автомобиль, у которого сзади больше места для маневра и которому надо проехать меньшее расстояние до какого-нибудь расширения или парковочного кармана. Если водитель начинающий, то движение задним ходом будет для него лишним стрессом, тут может уступить более опытный водитель, рассказал АиФ.ru автоэксперт Сергей Радько. Учитывая изложенное и принимая во внимание тот факт, что дама проехала больше половины туннеля, считаю (только мое мнение) - дед не прав.
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6k
Roman 36 минут назад
Мне в узком дворе, когда я его уже почти проехал, какой-то дебил предпенсионного вида последние два метра загородил и предложил объезжать по газону "Ты же не на мерседесе! Я здесь живу!".

А в видео специально знаки приоритета не показывают или тоннель пешеходный и их там обоих быть не должно? :)
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8k
КОСТЯН 38 минут назад
И еще обоим надо демонстративно закрыть машины и разойтись в разные стороны
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7k
Борис Карабанов 38 минут назад
"Залупился...". Господи! Независимо от знаков приоритета, которые наверняка там были, ты молодая, проворная, умная, умелая, ну и уступи пожилым людям!
- А чё? Я не обязана!
Мы все многое чего не обязаны: уступать место в транспорте, здороваться....
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