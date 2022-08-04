И стояли они так три дня и три ночи: два водителя не разъехались в узком тоннеле

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Встретились однажды в узком тоннеле два принципиальных водителя. Никто не хотел уступать, ба скончались от истощения...
Юлия сообщает: "Кто прав кто виноват? г.Обь, Новосибирская область, движение в тоннеле. Для пояснения, я проехала больше половины тоннеля, а дед решил что он прав, и залупился не стал уступать и поехал на таран".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ведь ситуация глупая.
С одной стороны все правильно. Но у старика за рулем, несмотря на многолетний стаж, тоже могут быть проблемы с задним ходом. Знал я одного такого, по зеркалам ездить не умеет, а голова назад не поворачивается из-за артрита. Вот так и ездит, только вперед.
Правил тут нет, но есть просто правила хорошего тона. Принято пропускать через одного. Судя по разговору, девушка пропустила жигу, потом поехала. Также обычно тот, кто выходит из-за поворота, должен снизить скорость и оценить ситуацию(кстати, тут можно ПДД за уши притянуть, где сказано, что надо оценивать дорожную обстановку и выбирать соответственную скорость, и быть готовым снизить скорость вплоть до полной остановки). А это был дед.
Да и стыдно бывшему трактористу тягаться с девочкой. Ему подать назад не составляет проблемы, а девчонка, может, вчера права получила.
А в видео специально знаки приоритета не показывают или тоннель пешеходный и их там обоих быть не должно? :)
- А чё? Я не обязана!
Мы все многое чего не обязаны: уступать место в транспорте, здороваться....