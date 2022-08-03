Безумная попытка обгона на трассе в Удмуртии

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Момент ДТП на трассе М-7, подъезд к городу Ижевску. Водитель Lada Granta, при попытке обгона, зацепил сразу и встречный и попутный автомобили.
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Урод. Ну, сам хочешь приключений, так убейся об столб в поле, но людям зачем жизнь отравлять, а порой и отнимать у людей жизнь?
А тут блондинки и деды не дают почувствовать мощь моей форсированной (фильтр пониженного сопротивления, сам поставил) Гранты!!!