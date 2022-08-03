FISHKINET
Сообщество Аварии 5789 постов • 507 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Безумная попытка обгона на трассе в Удмуртии

Безумная попытка обгона на трассе в Удмуртии

Автор:
03 августа 2022 14:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   обгон   
733
1
1
Момент ДТП на трассе М-7, подъезд к городу Ижевску. Водитель Lada Granta, при попытке обгона, зацепил сразу и встречный и попутный автомобили.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   обгон   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Справа "тошнят", слева "тошнят". Чё на них смотреть? И тут я, весь такой "нетошнот"...

Урод. Ну, сам хочешь приключений, так убейся об столб в поле, но людям зачем жизнь отравлять, а порой и отнимать у людей жизнь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SandMANn Полчаса назад
В голову приходит только одно (прости, Господи) прилагательное "Е.Б.А.Н.У.Т.Ы.Й"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Max Z Shtirlic 45 минут назад
Машина купил, права купил - мозгов не купил!! Д,Б!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
kalinser 57 минут назад
Чем больше машин,тем меньше водителей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ProstoBoBka Час назад
На дорогах все больше до....в...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shtoppi Час назад
Дебилушка торопыга. Чуть сам не сдох и людей за собой в ад не утащил. Куда летел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
antonium Час назад
Ой, как легко отделался. Мог в лоб стукнуться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Успел!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ScorpionDS Час назад
Я в "Киберпанк 2077" также обгоняю ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василич Час назад
Едет уверенно, а что? Почти полтора года уже стаж вождения.
А тут блондинки и деды не дают почувствовать мощь моей форсированной (фильтр пониженного сопротивления, сам поставил) Гранты!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
808
liveevil Час назад
Я этого у*бана, на том же поле и закопал бы, за такие маневры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
КОСТЯН 2 часа назад
БЕЗУМНАЯ это мягко сказано
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shade116 2 часа назад
И встал посередине, гениально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

724932



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фото из прошлого. "1979 год"
Фото из прошлого. "1979 год"
Когда всё наоборот
Когда всё наоборот
Набирающие популярность в сообществах
В США ввели санкции против Алины Кабаевой
В США ввели санкции против Алины Кабаевой
25 актеров, которых никто никогда не заменит
25 актеров, которых никто никогда не заменит
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео)
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#позитив#факты#история#дтп#сарказм#аварии#милота#сатира
#Юмор#прикол#люди#улыбнуло#автомобили#забавно#фотографии#кино#новости#авто аварии
#животные#в мире#картинки#подборка#автомир#Приколы#маразм#комментарии#Питомцы#Разное
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео) Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео) Авария дня. Лихач на «Приоре» устроил массовое ДТП в Нижнекамске Авария дня. Лихач на «Приоре» устроил массовое ДТП в Нижнекамске На "красный", по встречке и без прав: в Майкопе водитель сбил велосипедиста На "красный", по встречке и без прав: в Майкопе водитель сбил велосипедиста Авария дня. Столкновение с фурой при обгоне под Саратовом Авария дня. Столкновение с фурой при обгоне под Саратовом Авария дня. Дорожный знак уберёг пешехода от травм в Серпухове Авария дня. Дорожный знак уберёг пешехода от травм в Серпухове Авария дня. Приора и фургон столкнулись с автобусом Авария дня. Приора и фургон столкнулись с автобусом

На что жалуетесь?

Вернуться