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«Короткое замыкание»: оригинальный робот Johnny 5 направляется на аукцион

«Короткое замыкание»: оригинальный робот Johnny 5 направляется на аукцион

Автор:
16 ноября 2022 09:07
Сообщество : Автомир
Метки: Джонни 5   авто   видео   короткое замыкание   найдено на ebay   робот   фильм   
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Как и классические автомобили, другие сувениры из фильмов пользуются всё большей популярностью. Интересные вещи могут стоить очень дорого, и когда я увидел эту красоту, я понял, что она заслуживает статьи. Дети 80-х, Johnny 5 жив! На продажу выставили одну из оригинальных экранных моделей дружелюбного и любознательного робота из фильма «Короткое замыкание» 1986 года.

Источник:

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Метки: Джонни 5   авто   видео   короткое замыкание   найдено на ebay   робот   фильм   
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3  комментария
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25k
The Dude 50 минут назад
Стефани, ты сменила окраску
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4k
Frank Borman 4 минуты назад
Эх, жалко Толик Чубайс сбежал. Он бы купик его для Сколково за стопятсот миллионов, как образец для копирования.
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1k
ChePaev 7 минут назад
как же как же, помню этот фильм, бегали в кинотеатр с пацанами его смотреть, потом живо обсуждали его во дворе))
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