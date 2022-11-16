«Короткое замыкание»: оригинальный робот Johnny 5 направляется на аукцион

Как и классические автомобили, другие сувениры из фильмов пользуются всё большей популярностью. Интересные вещи могут стоить очень дорого, и когда я увидел эту красоту, я понял, что она заслуживает статьи. Дети 80-х, Johnny 5 жив! На продажу выставили одну из оригинальных экранных моделей дружелюбного и любознательного робота из фильма «Короткое замыкание» 1986 года.

0 Источник: В былые времена, когда еще не было компьютерной графики, реквизит для съемок фантастических фильмов приходилось делать настоящий. Если фильм был про роботов, значит и роботов приходилось делать прям очень похожими на настоящих.

Помню, как впервые посмотрел фильм «Короткое замыкание», про робота, в которого попала молния и в результате короткого замыкания он то ли сознание обрел, то ли интеллект, что-то такое вспоминается. Стал, в общем, разумным существом. 2022-11-16T09:07:07+03:00 Помню, как впервые посмотрел фильм «Короткое замыкание», про робота, в которого попала молния и в результате короткого замыкания он то ли сознание обрел, то ли интеллект, что-то такое вспоминается. Стал, в общем, разумным существом.

0 Источник: Ростом Джонни кстати, немаленький, 178 см в высоту, ширина 76 см, а сделан он из пластика, алюминия и стекла. Неизвестно, сохранилась ли функциональность сервоприводов, позволявших Джонни передвигаться и шевелить своими клешнями, ну то есть, манипуляторами, но когда-то они точно функционировали.

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