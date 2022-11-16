«Короткое замыкание»: оригинальный робот Johnny 5 направляется на аукцион

148
6
2
Как и классические автомобили, другие сувениры из фильмов пользуются всё большей популярностью. Интересные вещи могут стоить очень дорого, и когда я увидел эту красоту, я понял, что она заслуживает статьи. Дети 80-х, Johnny 5 жив! На продажу выставили одну из оригинальных экранных моделей дружелюбного и любознательного робота из фильма «Короткое замыкание» 1986 года.
В былые времена, когда еще не было компьютерной графики, реквизит для съемок фантастических фильмов приходилось делать настоящий. Если фильм был про роботов, значит и роботов приходилось делать прям очень похожими на настоящих.
Помню, как впервые посмотрел фильм «Короткое замыкание», про робота, в которого попала молния и в результате короткого замыкания он то ли сознание обрел, то ли интеллект, что-то такое вспоминается. Стал, в общем, разумным существом.
Джонни 5, именно так в фильме назывался этот робот, на днях был выставлен на один из аукционов со стартовой ценой 60 000 фунтов стерлингов. По прогнозам экспертов, к завершению торгов эта сумма может удвоиться, а то и вовсе дойти до 150 тысяч фунтов.
Ростом Джонни кстати, немаленький, 178 см в высоту, ширина 76 см, а сделан он из пластика, алюминия и стекла. Неизвестно, сохранилась ли функциональность сервоприводов, позволявших Джонни передвигаться и шевелить своими клешнями, ну то есть, манипуляторами, но когда-то они точно функционировали.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Ford Shelby GT500 1969 года, когда-то принадлежавший Кэрроллу Шелби отправляется на аукцион
- Абсолютно новый 6,0-литровый двигатель Ferrari Enzo V12 отправляется на аукцион
- Слепой на «КамАЗе» — не к добру: наезд на пешехода в Волгограде
- Старые советские фильмы с крутыми автомобильными сценами
- Авария дня. В Тобольске легковушка лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом
Новости партнёров
реклама