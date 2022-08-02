Супер-редкий Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer Coupe 1988 года выставлен на аукцион

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Если у вас достаточно глубокие карманы, вы можете получить серьёзную часть автомобильной истории. Одна из самых редких моделей Mercedes-Benz, когда-либо существовавших, продаётся с аукциона: Mercedes 6.0L AMG Hammer Coupe 1988 года выпуска.
В США выставили на продажу одну из модификаций Mercedes-Benz в кузове C124. Это купе с 6-литровым бензиновым V8, доработанное спецами из AMG и носящее имя Hammer. Утверждается, что во всём мире насчитывается лишь 30 подобных машин, 13 из них были созданы в США и только 5 предназначались для американского рынка. Этот экземпляр как раз из последних.
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Свою жизнь Hammer начал в 1988 году как 300CE с 3-литровым бензиновым мотором. Попав в руки тюнеров, двухдверка лишилась оригинального двигателя, который заменили на доработанный M117. Объём V8 увеличили с 5.5 до 6 литров, а отдача теперь равна 385 силам и 566 Нм момента. Родная коробка передач уступила место модифицированному 4-ступенчатому автомату от W126.
Собственно, новым мотором мастера не ограничились. Купе также получило более жёсткую подвеску с укороченными пружинами и другими амортизаторами, фирменные колёсные диски AMG Aero I, другую выхлопную систему и, конечно же, обвес, включающий небольшой спойлер на крышке багажника.
На одометре двухдверки намотано чуть более 19.4 тысячи миль, или около 31.2 тысячи километров. Практически всё это расстояние ешка пробежала до консервации в начале 2000-х. Последние 15 лет автомобиль провёл в гараже, а перед выставлением на аукцион владелец провёл комплексное обслуживание с заменой всех жидкостей, топливных магистралей, инжекторов, свечей, термостата, а также аккумулятора и фильтров.
За сколько с крайне редким экземпляром E-Class готовы расстаться, не уточняется, но на момент публикации ставки уже вплотную подобрались к отметке 300 тысяч долларов, и до конца торгов остаётся чуть больше недели.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: AMG Mercedes Mercedes Benz авто автомир автомобили хаммер
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