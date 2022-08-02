Супер-редкий Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer Coupe 1988 года выставлен на аукцион

В США выставили на продажу одну из модификаций Mercedes-Benz в кузове C124. Это купе с 6-литровым бензиновым V8, доработанное спецами из AMG и носящее имя Hammer. Утверждается, что во всём мире насчитывается лишь 30 подобных машин, 13 из них были созданы в США и только 5 предназначались для американского рынка. Этот экземпляр как раз из последних.