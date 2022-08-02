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Супер-редкий Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer Coupe 1988 года выставлен на аукцион

Супер-редкий Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer Coupe 1988 года выставлен на аукцион

Автор:
02 августа 2022 09:39
Сообщество : Автомир
Метки: AMG   Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   хаммер   
613
22
Если у вас достаточно глубокие карманы, вы можете получить серьёзную часть автомобильной истории. Одна из самых редких моделей Mercedes-Benz, когда-либо существовавших, продаётся с аукциона: Mercedes 6.0L AMG Hammer Coupe 1988 года выпуска.
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Источник:

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Метки: AMG   Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   хаммер   
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