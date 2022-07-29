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«Я тебе указываю, ты здесь стоять не будешь»: конфликт с таксистами у аэропорта Домодедово

«Я тебе указываю, ты здесь стоять не будешь»: конфликт с таксистами у аэропорта Домодедово

Автор:
29 июля 2022 14:48
Сообщество : Таксисты
Метки: авто   аэропорт   видео   домодедово   конфликт   разборки   такси   таксист   
1792
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Таксистам не понравилось, как водитель встал у аэропорта Домодедово, и в грубой форме попросили его отъехать. Автор видео оказался не робкого десятка и не стерпел грубых слов в свой адрес.

Источник:

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Метки: авто   аэропорт   видео   домодедово   конфликт   разборки   такси   таксист   
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33  комментария
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27k
Vazari 2 часа назад
Вот бесит просто, почему это говно, на уйх никому не нужное в своем ауле, чувствует себя хозяином в столице страны.
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22k
Добрый Алабай 38 секунд назад
Эти черножопые ублюдки со времён СССР на стоянке а/п Домодедово борзеют. Нормальные люди на таких "таксистов" не ведутся. Тем более, на аэроэкспрессе гораздо быстрее. Да и автобусы стадами ходят.
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7k
ишты 4 минуты назад
А собственно какого х.е.ра в Домодедово какой-то нурик заявляет что он тут главный?! Почему не у себя в ауле, а нас в столице? Я не расист, но хачи уже реально поднапрягать начинают. Или они действительно уже тут хозяева? Пора бы их разогнать по историческим родинам, а то поздно будет...
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28k
Aqueronte 5 минут назад
Чурбанье? Не удивлён
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4k
мемфрид 6 минут назад
Чуркобесы
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21k
BiZ 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Вовака 15 минут назад
Обезьянки быкуют
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3k
Вячеслав 17 минут назад
Все верно, не хочу хвалится такая же история со мной произошла около нашего торгового центра. Заявил мне один что тут только таксисты паркуются. Мне, прожившего 50 лет в моем городе будет учить куда вставать. От моего мата долго он еще отходил.
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22k
Владимир 19 минут назад
Избиратель помни.
Пока ты не голосуешь им по...
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3k
Natalia 19 минут назад
Эти чепушилы создают пробку, паркуясь в раскоряку+ специально перекрывают места посадки/высадки и ходят потом "такси долго ждать, моя машина тут стоит, за те же деньги отвезу" да даже за меньшие с такими уродами не езжу
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797
konstantinkaz2016 23 минуты назад
Стержень есть, даже голос не дрожит, черти это почувствовали. Молоток!
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991
svarog19692007 Полчаса назад
Что самое хреновое в этом видео , так это то , что НИ ОДНОГО РУССКОГО НЕ ПОДОШЛО на помощь К ПАРНЮ !
Неужели НИКОГО из РУССКИХ мужчин , рядом не было ?
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2k
Роман 42 минуты назад
скоро 2 августа...
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2k
Трям Час назад
Черножопошники! )))
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25k
Киры4 Час назад
Я думал люди поумнели и не ездят с такими ахеревшими в край уродами.
но фраза понравилась - "Я здесь гльявний "БАРАН" в этим стадом")))
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136
Максим Макашев Час назад
пару лет назад этих дол6ойопофф гор6оносых уже пошерстили. Значит надо по новой "профилактику" им провести
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2k
Инквизитор РФ Час назад
Старое
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47k
dima423 Час назад
охереть они там борзые
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3k
SandMANn 2 часа назад
И что неординарного?
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7k
Шурави 2 часа назад
Вроде старое видео, сейчас там так таксисты не стоят, но для дурачков зазывалы остались. В Москве знаю одно место где такие "бомбили" остались с пузатым дедом - гомосеком - зазывалой - это Белорусский вокзал, вызываешь нормальное такси и надо к нему идти так как "бомбилы" обычно занимают всю парковку для такси.
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9k
Бритва 2 часа назад
о, тут есть сообщество "таксисты"

наверное, самые дружные ребята
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