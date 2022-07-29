«Я тебе указываю, ты здесь стоять не будешь»: конфликт с таксистами у аэропорта Домодедово

“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о...

Авария дня. Всё, дальше не поедем!

Авария дня. В Алтайском крае пожилой таксист забрал с собой на тот свет двух человек