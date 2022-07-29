«Я тебе указываю, ты здесь стоять не будешь»: конфликт с таксистами у аэропорта Домодедово

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Таксистам не понравилось, как водитель встал у аэропорта Домодедово, и в грубой форме попросили его отъехать. Автор видео оказался не робкого десятка и не стерпел грубых слов в свой адрес.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Пока ты не голосуешь им по...
Неужели НИКОГО из РУССКИХ мужчин , рядом не было ?
но фраза понравилась - "Я здесь гльявний "БАРАН" в этим стадом")))
наверное, самые дружные ребята