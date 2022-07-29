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Соблюдай дистанцию: столкновение у пешеходного перехода

Соблюдай дистанцию: столкновение у пешеходного перехода

Автор:
29 июля 2022 13:22
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   пешеходный переход   
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Водитель кроссовера Niissan X-Trail остановился, чтобы пропустить пешехода, в этот момент в него сзади врезался автомобиль Daewoo Nexia.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   пешеходный переход   
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11  комментариев
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20k
Очевидное-Невероятное 4 часа назад
За 400 метров до ДТП проехали знак 40, за 200 метров "приближение к пешеходному переходу", потом остановка и пешеходный переход, машины в первом ряду остановлись... Нексия и не думала сбрасывать скорость.
Плохо извилины у водителя нексии организованы, а не движение.
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2k
Pill 45 минут назад
Явно же не просто так машины стоят. Куда несётся?
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7k
Шурави 3 часа назад
Не "тошнил" в левом ряду, но подвёл "плохо организованный мозг".
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2k
ProstoBoBka 3 часа назад
Некий Сергей наверное водитель Nexia, у таких баранов всегда при ДТП найдется куча отмазок, но не признание его вины!
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7k
Борис Карабанов 4 часа назад
Он не "тошнил" в левом ряду!
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9k
Игорь 4 часа назад
Плохо организованы нейронные связи в мозге
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18k
ЦСКА 4 часа назад
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3k
Константин 4 часа назад
В следующий раз надо брать Patrol. У него крепкий бампер
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Олег

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