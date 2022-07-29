Соблюдай дистанцию: столкновение у пешеходного перехода

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Водитель кроссовера Niissan X-Trail остановился, чтобы пропустить пешехода, в этот момент в него сзади врезался автомобиль Daewoo Nexia.
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