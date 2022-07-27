Маршрут построен, поверните налево: против "шерсти" по МКАДу

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На видео снятом камерой наружного наблюдения видно, как белый хэтчбек медленно выезжает на МКАД и продолжает движение в неверном направлении.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
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Один??? Да их тут тысячи!
А водятел походу под чем-то раз на такие маневры решился.