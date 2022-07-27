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Маршрут построен, поверните налево: против "шерсти" по МКАДу

Маршрут построен, поверните налево: против "шерсти" по МКАДу

Автор:
27 июля 2022 12:51
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   встречка   встречная полоса   мкад   неадекват за рулем   
1087
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На видео снятом камерой наружного наблюдения видно, как белый хэтчбек медленно выезжает на МКАД и продолжает движение в неверном направлении.

Источник:

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Метки: авто   видео   встречка   встречная полоса   мкад   неадекват за рулем   
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16  комментариев
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11k
Linuksoid 3 часа назад
Тут полное непонимание движения. Как водила права то получил.
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2k
АлексЮстасу Полчаса назад
Это называется "дальтонизм на "право-лево".
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21k
sanchesS80 Полчаса назад
Фиш знает. Тут надо права отбирать пожизненно. В медсправке/паспорте ставить отметку "умственная отсталость" и на учет. Так чтобы права больше не мог (не могла) получить никогда.
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2k
Михаил Час назад
Нет! Так не бывает!
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7k
Mowgley Z ⚔ Час назад
- Алло, дорогая, только что по радио передали, что какой-то псих едет по встречке, будь осторожнее.
Один??? Да их тут тысячи!
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3k
GROMOZEKA Час назад
За рулем пи@да, это не езда
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466
Жирный бот 2 часа назад
Навигатор это помощник, но никак не замена мозгов) Мне тоже периодически через отбойник развернутся предлагает
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8k
Tamdima 2 часа назад
Мозг и понимание происходящего отсутствует напрочь!
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9k
Игорь 2 часа назад
пол водителя сомнения не вызывает?
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12k
Konstantin 2 часа назад
Пи***ц. Как этот человек вообще выжил и стал взрослым.
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8k
КОСТЯН 2 часа назад
Это какой надо быть епанутой, чтоб продолжать переть всем в лоб. Забрать нах права и растворить их в кислоте. Такое чувство, как будто за рулём сидит младенец, кот ваще не отдупляет что происходит.
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11k
.Атеист. 2 часа назад
Мало ли что навигатор говорит)) Мне в Краснодаре как то раз тоже сказал повернуть.. под кирпич на односторонку)) Я его послал и поехал дальше.
А водятел походу под чем-то раз на такие маневры решился.
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5k
VL 3 часа назад
Найти идиота, заставить сожрать свои права, и ещё втащить ему, а скорее ей, между глаз. Это какой замесище мог бы произойти!!!
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17k
alexis 3 часа назад
Один? Да тут их тысячи!!!
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