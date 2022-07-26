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Volkswagen Super Bugger 1969 года выпуска: крошечный автодом с симпатичной мордашкой

Volkswagen Super Bugger 1969 года выпуска: крошечный автодом с симпатичной мордашкой

Автор:
26 июля 2022 11:31
Сообщество : Автомир
Метки: Beetle   Volkswagen   Volkswagen Beetle   авто   автодом   автомир   автомобили   кемпер   
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VW Beetle получил известность в нескольких частях мира. В Бразилии эта модель является одной из самых продаваемых и культовых в истории. Машину также любят в Мексике. Однако задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы жить в таком транспортном средстве?
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Источник:

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Метки: Beetle   Volkswagen   Volkswagen Beetle   авто   автодом   автомир   автомобили   кемпер   
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2  комментария
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Бляяяястяще! 2 часа назад
"К сожалению, чудес не бывает, поэтому нет смысла искать гальюн... "

Как это нет? А это что такое???

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