Volkswagen Super Bugger 1969 года выпуска: крошечный автодом с симпатичной мордашкой

К сожалению, чудес не бывает, поэтому нет смысла искать гальюн и душевую, в таком крохотном пространстве их просто негде было разместить, и еще отсутствует кондиционер. В шестидесятых кондеями оборудовались только крупные дома на колёсах. Всё остальное, необходимое для комфортного выезда на отдых на пару-тройку дней здесь есть.