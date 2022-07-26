Volkswagen Super Bugger 1969 года выпуска: крошечный автодом с симпатичной мордашкой

192
13
VW Beetle получил известность в нескольких частях мира. В Бразилии эта модель является одной из самых продаваемых и культовых в истории. Машину также любят в Мексике. Однако задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы жить в таком транспортном средстве?
Этот крохотный автодом на базе старого Фольксвагена Жука довольно часто мелькал в подборках разных необычных кемперов лет так двадцать назад. Я точно припоминаю его внешний облик на старых фото, но вот что там внутри, как там обустроен интерьер, насколько комфортно и уютно – оставалось загадкой.
До недавнего времени, когда кемпер выставили на продажу и появилась возможность подробнее его рассмотреть.
Автодом очень старый, сделанный еще в конце шестидесятых, поэтому внутри он представляет собой, в каком-то смысле капсулу времени, законсервировав немного той эпохи.
Автодом очень старый, сделанный еще в конце шестидесятых, поэтому внутри он представляет собой, в каком-то смысле капсулу времени, законсервировав немного той эпохи.
×
×
Диванчики с добротной тканевой обивкой в клеточку, шпонированные деревом панели, алюминиевые элементы и почти полное отсутствие в отделке пластика. Супер. Что тут еще сказать.
К сожалению, чудес не бывает, поэтому нет смысла искать гальюн и душевую, в таком крохотном пространстве их просто негде было разместить, и еще отсутствует кондиционер. В шестидесятых кондеями оборудовались только крупные дома на колёсах. Всё остальное, необходимое для комфортного выезда на отдых на пару-тройку дней здесь есть.
По технической части Фольксваген Жук не особо изменился, тот же мотор – воздушник, всё так же расположен сзади, для доступа к нему есть люк снаружи, и изнутри.
На торпедо слева от руля можно увидеть легендарную крохотную вазочку с цветами, какими комплектовались первые Жуки, еще немецкой сборки. К бразильским машинам она отношения уже не имела, но в доме на колёсах этот аксессуар смотрится весьма кстати.
Более четверти века автодом прослужил одной семье, а до этого пару десятилетий провел у первоначальных владельцев, теперь его выставили на продажу за $40 тысяч, но желающих пока не нашлось. Он хоть и культовый, герой многих публикаций в тематических журналах прошлых лет, но всё равно, дороговато.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- PaCoMobil из Мексики— Volkswagen «Транспортер» в роли дома на колёсах
- Volkswagen Beetle превратили в крутой тягач, который теперь таскает жилой-модуль
- Редкий экземпляр для настоящего энтузиаста: Volkswagen New Beetle RSI
- Фольксваген «Жук» с четырьмя дверями: редчайшая модификация, сделано менее сотни машин
- Ботсваген "Жук" – уникальная лодка из старого Фольксвагена
Новости партнёров
Как это нет? А это что такое???