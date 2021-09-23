Фольксваген «Жук» с четырьмя дверями: редчайшая модификация, сделано менее сотни машин

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Да, никакой это не фотошоп, а одна из самых редких версий легендарного «Жука», причем сделанная не заводом, а берлинским кузовным ателье Karosserie Friedrich Rometsch в начале пятидесятых. Предназначалась для берлинского муниципального такси.
По одной легенде, кому-то из руководства этой фирмы довелось проехаться в такси, в обычном двухдверном «Жуке», и прочувствовав все «прелести» прохода на задний ряд сидений, менеджер подумал, что задние двери явно станут здесь не лишними.
От слов быстро перешли к делу. Закупили несколько Фольксвагенов, разобрали, распилили на две части кузов и за счет вставки сделали его длиннее на 25 сантиметров. Кстати, три первоначальных прототипа были длиннее всего на 18 см, но такой модификации оказалось недостаточно для удобства задних пассажиров.
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Задний ряд стал просторней, но двери там всё равно получались короче передних, и для удобства их сделали открывающимися против хода. Центральная стойка совсем тонкая, пространства практически не забирает.
Поскольку машина заднемоторная, с приводом на заднюю ось, то по технической части существенных изменений у неё не было. Такой же 25-сильный мотор, который стоял с завода.
Тем не менее, управляемость и устойчивость на дороге стали лучше, если верить мнению очень немногих счастливчиков, которым довелось прокатиться за рулем удлиненного «Жука». Это неудивительно, ведь получился своеобразный эффект рычага, нагрузка на переднюю ось увеличилась.
Доподлинно общий тираж Volkswagen Taxi Romestch неизвестен, данные разнятся от 40 до 62 собранных машин, включая прототипы. Зато точно известно о пяти сохранившихся экземплярах, один находится в музее Вольфсбурга, остальные в частных коллекциях, и еще, несколько лет назад одну такую машину якобы обнаружили в Мексике. Полагаю, в её случае речь идет о какой-то единичной модификации руками тамошних умельцев.
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