Фольксваген «Жук» с четырьмя дверями: редчайшая модификация, сделано менее сотни машин

От слов быстро перешли к делу. Закупили несколько Фольксвагенов, разобрали, распилили на две части кузов и за счет вставки сделали его длиннее на 25 сантиметров. Кстати, три первоначальных прототипа были длиннее всего на 18 см, но такой модификации оказалось недостаточно для удобства задних пассажиров.