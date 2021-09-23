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Фольксваген «Жук» с четырьмя дверями: редчайшая модификация, сделано менее сотни машин

Фольксваген «Жук» с четырьмя дверями: редчайшая модификация, сделано менее сотни машин (9 фото)

Автор:
23 сентября 2021 08:55
Сообщество : Автомир
Метки: Beetle   Volkswagen   Volkswagen Beetle   авто   автомир   автомобили   ретро авто   
286
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Да, никакой это не фотошоп, а одна из самых редких версий легендарного «Жука», причем сделанная не заводом, а берлинским кузовным ателье Karosserie Friedrich Rometsch в начале пятидесятых. Предназначалась для берлинского муниципального такси.
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Метки: Beetle   Volkswagen   Volkswagen Beetle   авто   автомир   автомобили   ретро авто   
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livaneth Полчаса назад
Фольксваген жук с такой задней частью сам по себе редкость несусветная. Вот, нашел еще только один. И для сравнения привычный нам всем Жук.
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