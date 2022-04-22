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Volkswagen Beetle превратили в крутой тягач, который теперь таскает жилой-модуль

Volkswagen Beetle превратили в крутой тягач, который теперь таскает жилой-модуль

Автор:
22 апреля 2022 14:51
Сообщество : Автомир
Метки: Volkswagen   Volkswagen Beetle   авто   автодом   автомир   автомобили   кемпер   
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Для всех желающих компания Smyth Performance превращает Volkswagen Beetle в пикапы. Американец Пол Маккормик решил пойти еще дальше, он пределал пикап в тягач для небольшого кемпера.
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Источник:

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Метки: Volkswagen   Volkswagen Beetle   авто   автодом   автомир   автомобили   кемпер   
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