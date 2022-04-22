Volkswagen Beetle превратили в крутой тягач, который теперь таскает жилой-модуль

Тем не менее в кемпере свободно могут обитать двое взрослых. Кровать складывается в диван, освобождая место для небольшого стола. Кроме того, есть пространство для организации компактной кухонной зоны с плитой и местом для хранения вещей. Установлены отопитель и кондиционер, но от бака для воды ради экономии веса Полу пришлось отказаться.