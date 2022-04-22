Volkswagen Beetle превратили в крутой тягач, который теперь таскает жилой-модуль

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Для всех желающих компания Smyth Performance превращает Volkswagen Beetle в пикапы. Американец Пол Маккормик решил пойти еще дальше, он пределал пикап в тягач для небольшого кемпера.
Американец Пол Маккормик сначала стал владельцем компактного пикапа на базе VW Beetle, а позже решил превратить его в тягач для кемпера. Однако кемпера на тот момент у Пола не было, а выбор осложнялся скромными тяговыми способностями пикапа. В итоге Маккормик решил построить дом на колёсах самостоятельно.
Готовых предложений, которые его устроили бы, изобретатель не нашёл, поэтому разрабатывать мобильное жилище Полу пришлось самостоятельно с учётом ограничений по весу и аэродинамике. По его словам, кемпер построен по сути вокруг большой двуспальной кровати.
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Тем не менее в кемпере свободно могут обитать двое взрослых. Кровать складывается в диван, освобождая место для небольшого стола. Кроме того, есть пространство для организации компактной кухонной зоны с плитой и местом для хранения вещей. Установлены отопитель и кондиционер, но от бака для воды ради экономии веса Полу пришлось отказаться.
Масса кемпера не превышает 700 килограммов, и, по словам разработчика, небольшой пикап вполне с ним справляется. Грузовичок на базе VW Beetle выпуска 2006 года оснащён 1,9-литровым дизелем и механической коробкой передач и расходует, по подсчётам Маккормика, менее 8 литров на 100 километров при крейсерской скорости до 120 км/ч.
Источник:
АНТИФИШКИ
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