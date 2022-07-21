«Молодец» на Ниве, как следует срезал: ДТП с мотоциклистом в Челябинской области

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В Аше водитель «Нивы» начал поворачивать налево и не уступил дорогу встречному мотоциклисту. Наездник перевернулся в воздухе и жёстко приземлился на асфальт.
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Метки: аварии авто видео дтп мотоциклист не уступил нива хруст
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Четырехколесные и более. Хрен ты у меня проскочишь!
Если серьезно, то многие водителя двухколесный транспорт не воспринимают как участника ДД.
Ибо тут даже комментировать нечего.
Судя по цвету травы, температуре воздуха и высоте фонарного столба, мотоциклист или все же мотопид0р... или хруст... в общем я хз как правильно тут принято писать в таких случаях, несся как минимум триста. Ну, может двести девяносто девять. Почти на заднем. Явно пьяный. Без категории. Без номеров. Без света. Без глушака. Без жены и детей... хотя при чем тут это. А... ну в общем. Что хотел сказать-то. Сам виноват. Так ему и надо.
А человек на автомобиле не виноват. Старость нужно уважать. Ехал никого не трогал. А тут оно. Невидимка. Да еще и на такой скорости. Ну вот как он мог среагировать?! Никак. Хорошо что никого не убил и жаль что сам не подох. А у соседа кот в подъезде наблевал. Во всем ср@ные хрусты виноваты.
У него был очевидный вариант нырнуть правее на велодорожку, но варианта притормозить не было практически! Летел как снаряд из пушки!
Самого заносило,поэтому и говорю.