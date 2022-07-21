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«Молодец» на Ниве, как следует срезал: ДТП с мотоциклистом в Челябинской области

«Молодец» на Ниве, как следует срезал: ДТП с мотоциклистом в Челябинской области

Автор:
21 июля 2022 12:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   мотоциклист   не уступил   нива   хруст   
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В Аше водитель «Нивы» начал поворачивать налево и не уступил дорогу встречному мотоциклисту. Наездник перевернулся в воздухе и жёстко приземлился на асфальт.

Источник:

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   мотоциклист   не уступил   нива   хруст   
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14  комментариев
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7k
Trenzel2003 2 минуты назад
Мотоциклисты, и прочие двухколесные думают. А, проскочу!
Четырехколесные и более. Хрен ты у меня проскочишь!
Если серьезно, то многие водителя двухколесный транспорт не воспринимают как участника ДД.
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−91
Сигизмунд Лазаревич 9 минут назад
нива вроде не сильно пострадала... ну а суицидник к новому году поправится
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85
Аврашалом Маркович 15 минут назад
Ну, понеслась. Сарказм, пришло твое время.
Ибо тут даже комментировать нечего.
Судя по цвету травы, температуре воздуха и высоте фонарного столба, мотоциклист или все же мотопид0р... или хруст... в общем я хз как правильно тут принято писать в таких случаях, несся как минимум триста. Ну, может двести девяносто девять. Почти на заднем. Явно пьяный. Без категории. Без номеров. Без света. Без глушака. Без жены и детей... хотя при чем тут это. А... ну в общем. Что хотел сказать-то. Сам виноват. Так ему и надо.
А человек на автомобиле не виноват. Старость нужно уважать. Ехал никого не трогал. А тут оно. Невидимка. Да еще и на такой скорости. Ну вот как он мог среагировать?! Никак. Хорошо что никого не убил и жаль что сам не подох. А у соседа кот в подъезде наблевал. Во всем ср@ные хрусты виноваты.
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3k
Vlamir 19 минут назад
Ну байкер, по ощущениям, тоже не 60 ехал!
У него был очевидный вариант нырнуть правее на велодорожку, но варианта притормозить не было практически! Летел как снаряд из пушки!
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14k
Александр 56 минут назад
Порабы начать проверять зрение у слепошарых водятлов.
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42k
Карандаш Час назад
На Ниве опять "отличился" седовласый...
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3k
дед Сергей 2 часа назад
байкер хоть жив?
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2k
pinbalist 3 часа назад
Престарелый водитель слабый на глаза?
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7k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ещё и торможение попало на окрашенный участок.
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Олег

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