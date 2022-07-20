Самокатчик проехал на красный и столкнулся с автомобилем под Петербургом

390
1
1
Юный самокатчик пересекал дорогу по пешеходному переходу на красный свет и совершил столкновение с "Ауди".
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Неудачная попытка перебежать дорогу на "красный": в Екатеринбурге подросток попал под машину
- А шлем стоило застегнуть: ДТП с мотоциклистом в Крыму
- Авария дня. В Бийске произошло ДТП, в результате которого два автомобиля оказались в яме
- Авария дня. Фура снесла автомобиль на перекрёстке во Владимирской области
- Авария дня. ДТП с двумя мотоциклами в Кемерове
Метки: аварии авто видео дтп на красный самокат самокатчик хруст
Новости партнёров
Да обрушится весь гнев фишек на его голову.