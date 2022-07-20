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Самокатчик проехал на красный и столкнулся с автомобилем под Петербургом

Самокатчик проехал на красный и столкнулся с автомобилем под Петербургом

Автор:
20 июля 2022 13:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   на красный   самокат   самокатчик   хруст   
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Юный самокатчик пересекал дорогу по пешеходному переходу на красный свет и совершил столкновение с "Ауди".

Источник:

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   на красный   самокат   самокатчик   хруст   
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10  комментариев
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2k
Трям 2 часа назад
Пустить на органы, пока молодой и здоровый. Мозг все равно отсутствует...
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1k
Мурчелло Час назад
Надо было додавить самокатчика.
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46k
dima423 Час назад
вообще то не его машина сбила он машину сбил...гат)
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5k
Roman Час назад
Ничего, скоро он купит машину и станет неотличим от остальных дураков.
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9k
antonium 2 часа назад
Для самокатчиков отдельное ПДД? Можно на красный фигачить?
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14k
Александр 2 часа назад
Ну наконец-то подтверждение того, что самокаты самые опасны.
Да обрушится весь гнев фишек на его голову.
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49k
А.Берестенко 2 часа назад
Дать песды и простить!
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Олег

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