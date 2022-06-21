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Авария дня. Фура снесла автомобиль на перекрёстке во Владимирской области

Авария дня. Фура снесла автомобиль на перекрёстке во Владимирской области

Автор:
21 июня 2022 10:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   смертельное дтп   
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На трассе в Киржачском районе 62-летний водитель фуры «Скания» проехал на красный сигнал светофора и протаранил внедорожник «Форд Эксплорер».
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   смертельное дтп   
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3  комментария
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6k
Echo 48 минут назад
Молодец фуровод, успел [мат]
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nikad 2 минуты назад
оба решили проскочить, только один теперь прилёг, а другой присядет. куда он так рванул, да еще через сплошную хотел проскочить при повороте
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Frank Borman 38 минут назад
Видно, дедок заснул за рулем.
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Олег

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