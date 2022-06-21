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На трассе в Киржачском районе 62-летний водитель фуры «Скания» проехал на красный сигнал светофора и протаранил внедорожник «Форд Эксплорер».
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Водитель внедорожника, 1954 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Его пассажирка 1964 года рождения доставлена в больницу.
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