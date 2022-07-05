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На трассе в Воткинском районе 43-летний водитель грузовика ГАЗ допустил занос и вылетел на встречную полосу, где в этот момент двигался минивэн Mitsubishi Dion.
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В страшном столкновении погибли четыре человека, которые ехали в минивэне. Выжил только восьмилетний мальчик, его госпитализировали.
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Также в больнице оказался водитель грузового автомобиля.
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АНТИФИШКИ
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