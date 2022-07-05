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Авария дня. Жуткое ДТП с четырьмя погибшими из Удмуртии

Авария дня. Жуткое ДТП с четырьмя погибшими из Удмуртии

Автор:
05 июля 2022 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: ГАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На трассе в Воткинском районе 43-летний водитель грузовика ГАЗ допустил занос и вылетел на встречную полосу, где в этот момент двигался минивэн Mitsubishi Dion.
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Источник:

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Метки: ГАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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7  комментариев
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1k
pinbalist 3 часа назад
Грузовика справа испугался и всё, 4 человека минус
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13k
Jearom 36 минут назад
[мат] на Газоне... второй раз за рулем, походу Дождь, мокрая дорога, нах рулем дергать от грузовичка справа?
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20k
sanchesS80 57 минут назад
Чего-то мне показалось что он и до этого как-то не уверенно ехал. Плюс я не заметил ни габаритов, ни стоп-сигналов на грузовике. Не удивлюсь если местный колхозник на раздолбанной машине поехал за добавочной бутылкой.
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6k
Алексей 2 часа назад
Допустил снос, а не занос.
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7k
Мариус 2 часа назад
А что там за байк еще лежит? Откуда взялся то?
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
Зачем он так шарахался от выезжающего?
Не понятно
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