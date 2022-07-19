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На перекрёстке улиц Курганная и Заводская водитель ВАЗ-21099 не остановился на знак «Стоп», не уступил дорогу и устроил массовое ДТП с четырьмя автомобилями.
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АНТИФИШКИ
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