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Авария дня. Быстрый выход из автомобиля в Майкопе

Авария дня. Быстрый выход из автомобиля в Майкопе

Автор:
19 июля 2022 12:41
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   не уступил   
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На перекрёстке улиц Курганная и Заводская водитель ВАЗ-21099 не остановился на знак «Стоп», не уступил дорогу и устроил массовое ДТП с четырьмя автомобилями.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   не уступил   
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13  комментариев
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3k
satra 2 часа назад
Быстро-тюнинг. Из 99 в 9-ку.
Асфальт новый: разметка, полотно, знаки - красота. И не центр города. А то некоторые видеоблогеры утверждают, что асфальт есть только в центре крупных городов.
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6k
Джейсон Вурхиз 12 минут назад
Не очень информативны знаки на этом перекрёстке. Ну висит знак стоп и что? Почему машина перед регом пропускала бешеную газель?
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70k
Viktor 12 минут назад
Как поётся в песне М.Ножкина - "Зачеркнуть бы всю жизнь, да с начала начать!"

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2k
ProstoBoBka 14 минут назад
Один четкий пацан наплевал на знак STOP и устроил замес...
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20k
Очевидное-Невероятное 23 минуты назад
на альмере тоже джигит не пристегнут был..
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7k
Борис Карабанов 24 минуты назад
Интересно, случись такое ДТП с пожилым человеком, то всё сразу бы списали на возраст "старого пердуна", который "неизвестно как дожил до такого возраста", навешали бы всех собак: права старше 50-и отбирать и т.д. и т.п.. Ну, а здесь-то, как же так произошло с молодым да резким с отменной реакцией и зрением?
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6k
workmen77 56 минут назад
Не удивлюсь, если еще выясниться, что у этого дурачка еще и страховки нет. Хотя там пострадали три машины может и страховка не покрыть суммы ремонта.
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2k
GROMOZEKA Час назад
Эээээ, какой пристегиваться Уасся?
Азаматик не пристегивается, Байзетик не пристегивается, даже бабушка Мулиат не пристегивается вот и я как мущщщина буду ездить
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3k
Директор свежего воздуха 2 часа назад
Ска сразу выучил, что такое помеха справа.
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