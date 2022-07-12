Вот это комбо: в Петербурге пьяный пенсионер повредил пять чужих машин

1279
1
3
В Кировском районе Петербурга 66-летний мужчина на Chevrolet Aveo протаранил в своём дворе пять припаркованных автомобилей. Пенсионер еле ворочал языком, очевидцы забрали у него ключ зажигания и вызвали полицию.
Сильнее всего досталось кроссоверу Kia Sportage — машину попросту впечатали в столб. Также пострадали микроавтобус Volkswagen, ВАЗ, Mercedes-Benz и Haval.
Момент столкновения зафиксировала камера, установленная подъезде
Источник:
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Пенсионеру грозит штраф и лишение прав, а также придется восстанавливать за свой счет разбитые машин
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. Пьяный "лётчик" устроил серьезную аварию в Барнауле
- Авария дня. Пьяная женщина устроила ДТП с шестью автомобилями в Домодедово
- Авария дня. Пьный водитель врезался в косметический ларёк
- Авария дня. В Удмуртии пьяный водитель устроил массовое ДТП
- В Калифорнии наркоман, двигаясь на огромной скорости, устроил серьезное ДТП с погибшими
Новости партнёров
А так я как порядочный человек покупаю страховку, не нарушаю правила а какой-то пьяный бич, без прав разбивает мне машину и я остаюсь с носом.
Надо страховать имущество, как в квартире или доме.
Жалко людей - у них возникли проблемы просто по прихоти придурка.