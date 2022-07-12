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Вот это комбо: в Петербурге пьяный пенсионер повредил пять чужих машин

Вот это комбо: в Петербурге пьяный пенсионер повредил пять чужих машин

Автор:
12 июля 2022 14:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   пожилой водитель   пьяный за рулем   
1279
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В Кировском районе Петербурга 66-летний мужчина на Chevrolet Aveo протаранил в своём дворе пять припаркованных автомобилей. Пенсионер еле ворочал языком, очевидцы забрали у него ключ зажигания и вызвали полицию.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   пожилой водитель   пьяный за рулем   
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19  комментариев
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345
Mrak OBOY Час назад
жалко пострадавших! они с этого деда долго будут деньги получать! наш закон настроен на наказание только тех с кого можно что то взять. а с бичей и алкашей не чего не возьмешь.
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Показать 1 ответ
834
IOON 19 минут назад
почему не сделать так, в тебя въехал пьяный дед, на мотоцикле, с электросамокатом в руках, понятно что даже если он застрахован страховая ему ни чего не должна, но я тоже застрахован, мне выплачивает на ремонт моя страховая компания, а они уже с деда берут, я понимаю конечно, что это каско. Но у страховых есть штат юристов и другие мощности.
А так я как порядочный человек покупаю страховку, не нарушаю правила а какой-то пьяный бич, без прав разбивает мне машину и я остаюсь с носом.
Надо страховать имущество, как в квартире или доме.
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2k
Bobbus 22 минуты назад
По суду будет в течении оставшейся жизни отстегивать по рубальку или два в месяц, больше наверняка с пенсии снять по закону не получится. Бедные люди.
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2k
Инквизитор РФ 23 минуты назад
А взять с него нечего! Внутренние органы и то в плохом состоянии и большим пробегом
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4k
Stas 23 минуты назад
С годами мудак не становится мудрецом, а становится старым мудаком... Точно про этого деда!
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1k
Алексей 24 минуты назад
Бабка-то куда смотрела?
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7k
Mowgley Z ⚔ Полчаса назад
Будет выплачивать понемногу, к 2100 году расплатится.
Жалко людей - у них возникли проблемы просто по прихоти придурка.
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186
Vladimir Tolkunov Полчаса назад
Сказочный долб@&б
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87
Валерий Петров 36 минут назад
теперь ждать когда он дуба даст, чтобы при попытке наследования его имущества и долги перешли.
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22k
Inter 36 минут назад
лихо скорости переключает,а говорят пьяный!!
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7k
SuperTroll 42 минуты назад
Ладно там пятнашка, китаец и транзит хер с ними..А вот спортяга и мерс уже повеселей.Ну по грубой оценке дед подстрял где то на 1,2-1,3 мульта. По нынешним ценам на новые оригинальные запасные части.
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−121
Thomsen 57 минут назад
Тотал у спортика? Серьёзно?
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2k
Трям Час назад
Я .хуею с этих "автоЫкспертов"! Лучше бы снимал молча.
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540
HalloFreeSpace Час назад
И хрен они с него что получат ...
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16k
Booka1a Час назад
к нему походу гости должны были приехать и он парковку очищал))
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3k
satra Час назад
Ссылка coub.com
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