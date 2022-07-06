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Мотоциклист здорового человека: в Москве парень расчистил путь для «скорой»

Мотоциклист здорового человека: в Москве парень расчистил путь для «скорой»

Автор:
06 июля 2022 15:06
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   дтп   мотоциклист   помощь   реанимобиль   скорая помощь   спецсигнал   
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Поступок достойный уважения! Мотоциклист помог реанимобилю пробраться сквозь пробку на Третьем транспортном кольце. Он подъезжал к водителям и жестами показывал, что необходимо поскорее освободить путь для автомобиля со спецсигналами.

Источник:

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Метки: авто   видео   дтп   мотоциклист   помощь   реанимобиль   скорая помощь   спецсигнал   
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17  комментариев
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11k
P.F. 2 часа назад
Да вроде все водилы адекватные и без хруста разъезжаются.
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51k
smakido Полчаса назад
Мотоциклисту респект, но такие ситуации должны быть прописаны в правовом поле, по закону. Так чтобы - не пропустил "скорую" на дороге и , будь добр, отвечай по закону за свой поступок, который, возможно, привел к смерти человека!
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351
Александр Богомолов Mihhail Mishin 12 минут назад
я как то пытался тут людям обьяснить, что то как у вас в видео показано гораздо удобнее и быстрее, чем если скорой освобождать целую левую полосу , как это делается у нас. минусов отхватил кучу, при этом никто мне не мог обьяснить , что же плохого я предлагаю.
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−4
Vivian 42 минуты назад
Допишем это вместе...

Ваша Крутикова Диана Андреевна из города Ломоносов...

"Адаптация циклонического картофеля на фабрике мёда". Данное предложение Я собственноручно написала в здравом уме, но, признаться, мягкой памяти, причем от слова "совершенно". Что же, как лирически пел диджей Грув, при "пассивном" участии не самых известных миру музыкантов Раисы и Михаила Горбачевых - "Счастье есть"!. В холодильнике - семь брикетов фисташкового мороженого! То есть можно быть твердо уверенной в том, что отличное настроение обеспечено как минимум на несколько дней вперёд, пусть и с некоторым ущербом для моей диеты, соответственно и моей фигуры заодно. Но "счастье" дороже. Такой вот "мороженный" портрет дня сегодняшнего. Стенд "Форпосты Бурятии" и звучащая на выставке "песенка про клопа". Данное предложение Я собственноручно написала в здравом уме, но, признаться, мягкой памяти, причем от слова "совершенно". В Санкт-Петербурге немного спала жара, дышится легче, живётся тоже несколько "посвободнее". Сегодня много думала, в большинстве случаев строго по делу, много работала, в большинстве случаев удачно и продуктивно, поэтому времени на пустопорожние рассуждения и прочие сквозные мысли не оставалось, причем от слова "совсем". Именно поэтому поздним вечером пришла домой пусть и уставшей, но с хорошим настроением. Ведь как лирически пел один диджей под псевдонимом Грув, да ещё и при "непосредственном" участии не самых последних "в миру" музыкантов Раисы и Михаила Горбачевых - "Счастье есть, его не может не быть"!. Не только удержалась от соблазнительных флюид, провоцирующе исходящих от упаковок с фисташковым мороженым, но и не позволила себе даже вечернего перекуса. Ведь, повторюсь, настроение хорошее, по-настоящему летнее, без ломанных ноток брейкбита, пусть и с песенкой про клопа, а также диджеем Грувом, при участии четы Горбачевых. Таким образом сегодня Я не нарушила заветы диеты Вальтера Лонго, причем от слов "точно и честно". В душе (под которым моются), своеобразно подхватив музыкальный ритм диджея Грува, неожиданно задумалась - сколько за всю свою жизнь ("музыкальную" Я видела музыкальных клипов с участием лошадей? Но, стыдно признаться, несмотря на всю мою любовь к животным, вспомнила только Тину Тернер, да Александра Невзорова. Последний правда клипы не снимал, те что музыкальные и могли бы пробиться в сетку какого-нибудь MTV, но лошадей любил, это я точно знаю. Такие вот органные мысли и музыкальные размышления под горячими струями, не Бетховен, конечно, но всё же, повторюсь, настроение сегодня было в принципе хорошее, от слова "точно". По-настоящему выставочное настроение, закреплённое (причем без помощи полюбившегося во всех своих отношениях фисташкового мороженого), геометрически правильное, соответствующее лету, белым ночам, как никак. Настроение воспринимаемое. Желание присоединиться к диджею Груву и чете Горбачевых. Жизнь с музыкой, как никак. "Адаптация циклонического картофеля на фабрике мёда". Да, помню, данное предложение Я написала в начале этого странного на первый взгляд текстового прочтения. Бывает!

Грациозно сижу в ванной комнате на своём царственном ложе в виде пластикового стула из "ИКЕА" и неспешно вытираюсь огромным, мягким и чистым полотенцем после принятия горячего душа. На меня вновь смотрит глазастая лошадь, что коричневого цвета. Внимательно смотрит. Пристально, местами даже кажется что удивлённым взглядом. Исподволь и с прищуром, со стеклянным, неподвижным взглядом, словно эстонский партизан. Смотрит прямо с этикетки шампуня под названием "Лошадиная сила". Словно завидует моим горячим водным процедурам и хочет перейти границу нарисованного, изображаемого "коричневого мира", но не может. Знаете ли не позволяют законы физики и воображения. К счастью. Пусть уж и дальше, как говорится, не отходя от этикетки, ведёт свой таинственный, "рекламно-плакатный" образ жизни. Неожиданно пришла в голову идея пририсовать фломастером этой лошади кроссовки, а то как-то ей не уютно стоять в этом пусть нарисованном, но совсем уж некошенном поле. Словно художник был зоофобом, садистом, и не любил животных, принципиально, особенно сельскохозяйственных. Бренный Кеннет Пиньян, инженер авиастроительной компании "Боинг", - был бы рад пользоваться шампунем с изображением такой несчастной, вечно стоящей без отдыха и передыха лошади. Бог мой, но у моего воображения совершенно нет никакой морали, да ещё и вваливаются параллельно странные и непонятные ассоциации.

"Я рисую в небе кактусы, но убегают Микки Маусы", - "гортанно", даже "гортанисто" напеваю себе под нос все ещё вытираясь в ванной комнате. Хотя в оригинальном исполнении Зиверт эти строки звучат следующим образом, - "Я напишу о том, как сильно мы
Убегали от красивых лиц". Но не страшно, в современном нам музыкальном мире слова значения не имеют, главное чтобы удачно вписывались, инкорпорировать в ноты. "Солёный сэндвич из Алтайской ласки для уставшего верблюда, пардон, для дирижёра оркестра", - просто "безадресно", не "по-волонтерски" подумалось в моей голове, ничего больше. Просто приятное, воздушное настроение посредине прохладного летнего вечера. Жизнь в Июле. Как никак, но белые ночи, пусть и не в городе Сочи. Впрочем сегодняшний "поджарый" город Ломоносов не страдает, - переливается на солнце, вот, на улице девочка со связкой воздушных шариков различного цвета. У кого-то здесь и сейчас счастье есть, ведь его не может не быть. Свойства фона. Повсюду загорелые от солнца листья деревьев, что безусловно радуют глаз, точно никому не мешая фактом своего существования, а финский залив и вовсе проявляет готовность, даже решимость составить конкуренцию черному морю. Мне так кажется, может быть наивно, а может быть я очень давно не была в предместьях Сочи. Говорят, что олимпиада там давным-давно закончилась, наступил привычный, разбросанный, бесцеремонно растянувшийся вдоль побережья "курортный образ жизни"...

Меж тем текущие цены в магазинах прыгают словно как ужи на сковородке, словно как блохи на бездомной собаке. Причем прыгают демонстративно, вызывающе, издеваясь и глумясь. Это расстраивает. Погружает в "неотрепетированность" всего происходящего, и без того за последнее время ожесточившегося и жёстко цепляющего, что по сторонам, что на авансцене. Душа настраивается на "перевёрнутые" эмоции, требует бескровной революции, мечтает о немыслимых, неслыханных благах - например об нескончаемом отпуске, причем сразу в Сочи. Хочет вырваться из среднестатистической жизни среднестатистического обитателя социальных сетей, российских естественно. Категории не хочет присутвовать на "фестивале бездомных душ". Душа хочет сменить пластинку, настроиться на иные децибелы, хочет стряхнуть пыль с выпускного платья и даже не подтанцовывать, а танцевать, причем без всяких мыслей, задних, передних, потусторонних. Такое вот неожиданное столкновение с текущей, бессовестной реальностью, "сверхрасходной", местам насильственной. Это грусть, когда нет настроения поджимать губки бантиком. Это неизбежное желание прожить чью-то чужую жизнь, конкретно неперсонифицированную, но по определению более счастливую в материальном, социальном плане, может быть даже в ином пространстве, более счастливом и солнечном, утонувшем в бесчисленных празднествах, нескончаемых пиршествах и прочих бесстыжих роскошествах, сошедшем с лучшего "Эрмитажного" холста. Думаю во всем виноват не только Чубайс, уже покинувший Россию-матушку, и не только виновата пропавшая неведомо куда и зачем из крана горячая вода, что мне, несмотря на только что принятый горячий душ, ещё пригодилась бы для иных дел, но и хранящийся в Москве в государственном архиве на Лубянке череп Гитлера. По-моему он словно магнит притягивает неприятности по месту пребывания, во всех смыслах. Портит картину мира, причем не только метафизически. Между прочим используется недругами для контрпропаганды против нас, мирных граждан Российской Федерации. Удивительно, что недружественный череп всё ещё не кремировали и не развеяли над какими-нибудь нейтральными водами, например, норвежскими (признаться, мне всегда не нравился вкус, цвет и запах норвежской форели, тот ещё "бакалейный сувенир"). Так хочется избавиться от этого "злого духа прошедших времён", дистанцироваться, в том числе от такой воспалённой метафизики, что вписана в соответствующую воспалённую историю, что совсем уж сомнительного качества, словно Норвежская форель на прилавках местного "Сойкинского" рынка... Хотя, возможно, я ко всему придирчива, неоправданно кликушествую на все и вся, запутавшись в нестойких впечатлениях и незначительных мелочах. И во всем виновата текущая погода. Что цепляет. После продолжительных ярких, солнечных, по-настоящему теплых, знойных, почти что африканских дней, в городе Ломоносов похолодание, причем заметное. Заметное исчезновение солнца. Тучи. Серые. Оформленные. Огромные. Плюс ко всему локальные дожди, не ливни, но все же, - в качестве дополнения к "бергмановским декорациям", что распоясались по сторонам. Грустно. Излишняя рефлексия. Как итог, - Ломоносов вновь становится маргинальным пространством, пугающим своим будущим, пространством Богом заброшенным, с промежуточной судьбой отсветом застоя, сосредоточением бесчисленных советских хрущёвок и брежневок, что в ожидании реновации, перепланировки, перестройки, - хоть чего-то того, что могло бы исправить, изменить, повернуть в другую, более лучшую сторону, а не давать лишнего повода для того, чтобы запихать родной город в "мешок жутких метафор", в котором точно нет ну никакого "ощущения движения времени". Грустно. Рефлексия. Да, излишняя, помню, знаю. Чрезмерное влияние не агрессивных атмосферных осадков. Как итог, - "пригородное" подсознание опережает не только мысли, но и механику пальцев, моих, что этот текст собственно и печатали. Какое-то "психоложество", перехватывающая обстановка. Но, Я верю. Все будет хорошо, от слова "точно", - все дойдет до состояния "хорошо темперированного клавира", от слова "непременно". "Душа поедет на море", от слова "обязательно"...

В переполненном холодильнике, что под управлением Андроид (хотя я могу и ошибаться), а значит и со встроенным интернетом, обнаружилась только руккола, - единственная съедобная вещь что была зелёного цвета. Это принципиально. Это важно. Не блажь и не забава. Dreams. Зелёная, значит полезная, от слова "заведомо", от слова "по определению". Зелёная, значит идеологически правильная, соответствующая стандартам, например, стандартам диеты Вальтера Лонго. Конечно, фисташковое мороженое тоже относительно зелёного цвета, но это маскировака, тем более оно совершенно не предназначено для какой-нибудь диеты, оно для другого, более глобального, - для счастья опять же. "Едоки циклонического картофеля на фабрике мёда". Данное предложение Я собственноручно написала в здравом уме, но, признаться, мягкой памяти, причем от слова "опять". Кстати, чуть в сторону. Кто-то поёт на кухне! Оказалось телефонный звонок. Громкий рингтон. Хороший динамик, интенциональный. Чайный пакетик выкинула в открытое окно из принципа, для разрядки царящей напряжённости, хотя такое "жлобство" мне несвойственно, от слова "совершенно", поверьте на слово, выкинула в отместку коммунальщикам, что оставили меня без горячей воды в ванной комнате, и не только в ней.

diana8686
Тел.: 9819665446

АДАПТАЦИЯЦИКЛОНИЧЕСКОГОКАРТОФЕЛЯ
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47
twincam 45 минут назад
кросаучеги
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9k
Hunson Abadeer 47 минут назад
респект мотоциклисту
но я считаю что выделенная полоса должна быть как и у автобусов для всех экстренных служб. Имхо самое плохое это когда скорая в пробке, такого вообще быть не должно!!! Тупо забрать одну полосу под нужды и всё. И плевать я хотел что авто много, автобусы и метро ни кто не отменял!!!!
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20k
BiZ Час назад
машет руками, а сам едет перед скорой быстрее всех) работает, понимаешь)
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1k
Вадим Курбатов Час назад
Это и есть обычный нормальный мотоциклист, а не те дол60[мат]ы, которые летают 299 по городу. Жаль, что пока таких мало, в основном выпендрежники одноразовые, которые напокупали байков, но к мотоциклизму не имеют никакого отношения.
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26
AGSVRed Час назад
а второй зажимает тачки справа в тот же момент! Команда)))
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163
Vladimir Tolkunov Час назад
Скорую видно хорошо, едет она уверенно.
То что исполняет мотоциклист который едет по трешке левее левого хрен поймешь, там где средний ряд не плотный, машины разлезаются и уступают быстро ( смотри начало видео ), где много набивается соответственно долго уступают, ренжу мешает грузовичок.
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81
Андрей Час назад
Парень - молодец! А с ним или без него дело десятое
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46k
dima423 2 часа назад
мне кажется они бы и без него отъехали)) ...а это как тот негр который помогал толкать машину стоя в кузове))
Ссылка www.youtube.com
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551
HalloFreeSpace 2 часа назад
Спец сигнал уже не аргумент ?
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34
Андрей Л 2 часа назад
У нас эта тема только зарождается, про освободить полосу для скорой. Хотя все зависит как обычно от человека. Ехал с малым, с температурой в скорой и 100% пропускали. Но один попался на джипе. Квартал не пускал. Просто перся неспеша впереди.
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330
Mrak OBOY 2 часа назад
и без него все разъезжались, его присутствие только кипишь создало. зато он в своем представлении рыцари на белом коне! ну пускай, чем бы дитё не тешилось)
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