Мотоциклист здорового человека: в Москве парень расчистил путь для «скорой»

"Реанимационная бригада, выражает благодарность мотоциклисту, который помогал разогнать пробки на ТТК. Бригада везла тяжёлого больного с пневмонией в 50 ГКБ, на протяжении всего Третьего кольца от Кутузовского проспекта в сторону Дмитровского шоссе, байкер помогал разогнать пробку. Спасибо ему и огромный респект!



С Уважением, 103."