«Москвичи», «Волги» и «Победы» на экспорт: в какие страны экспортировали советские машины

Интерес к ГАЗ-24 даже в начале его карьеры на западе был невысок. Соцстраны, где на «Волгах» по-прежнему ездили, в основном, чиновники, — не в счет. Неутомимые спецы фирмы Scaldia разработали совместно с ГАЗом версии с дизелем Indenor в 68 л.с. и коробкой передач Peugeot. ГАЗ-24-76 седан и ГАЗ-24-77 приходили в Бельгию без мотора, подготовленные к монтажу дизеля. В Горьком создали и седан ГАЗ-24-56 с дизелем и правым рулем для Пакистана и Индии. Кстати, проектируя ГАЗ-24, специально сделали симметричную панель приборов для упрощения подготовки «праворукой» версии. За все время изготовили около 170 дизельных «Волг» всех модификаций.