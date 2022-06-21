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«Москвичи», «Волги» и «Победы» на экспорт: в какие страны экспортировали советские машины

«Москвичи», «Волги» и «Победы» на экспорт: в какие страны экспортировали советские машины

Автор:
21 июня 2022 08:33
Сообщество : Автомир
Метки: Автоэкспорт   ГАЗ   Москвич   СССР   авто   автомир   автомобили   экспорт   
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После Великой Отечественной наш автопром выпускал, по сути, только две легковые модели: ГАЗ-М20 «Победа» и «Москвич-400». Обе модели стали одними из первых легковых автомобилей, которые пустили огромными партиями на экспорт.
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Источник:

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Метки: Автоэкспорт   ГАЗ   Москвич   СССР   авто   автомир   автомобили   экспорт   
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1  комментарий
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Вишенка Крокодилова 3 часа назад
Экспортировал СССР. Импортировали другие страны.
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