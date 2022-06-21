«Москвичи», «Волги» и «Победы» на экспорт: в какие страны экспортировали советские машины

После Великой Отечественной наш автопром выпускал, по сути, только две легковые модели: ГАЗ-М20 «Победа» и «Москвич-400». Обе модели стали одними из первых легковых автомобилей, которые пустили огромными партиями на экспорт.
В1948-м экспорт советских моделей начали вФинляндию, где этим занялась компания Konela. Официальных дилеров, торгующих западными машинами, там небыло доначала 1960-х, поскольку внебогатой стране попросту практически отсутствовали люди, способные купить новый иностранный автомобиль.
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Помимо Финляндии, наши машины стали понемногу поставлять вШвецию идругие скандинавские государства. Например, недорогие, тихоходные, нопрочные «Победы» работали втакси.
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В1952-м с«Победой» приключилась необычная иобросшая заполвека легендами экспортная история. Некий американец Стэнли Слоткин привез вСША ГАЗ-М20 изФинляндии. Предание гласит, что вывез онмашину струдом, чутьли нетайно— вящике, вкотором ввез Jaguar. «Победа» втечение нескольких лет побывала вруках множества заокеанских журналистов. Акулы пера порезвились, конечно, всласть, хотя истарались сохранять объективность.
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«Все свидетельствует отом,— писал журналист изAuto Speed &Sport,— что «Победа»— очень хорошо сделанная машина, которой моглабы гордиться любая страна. Она моглабы стать отличным семейным автомобилем здесь, вАмерике, еслибы экспортировалась, что, однако, очень маловероятно, учитывая нынешнюю политическую ситуацию. Даже еслибы машину можно было вывести наамериканский рынок, русские наверняка столкнулисьбы спатентными проблемами».
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В1952-м «Победа» побывала натесте британского журнала The Motor. Англичане отметили слабую динамику итяжелые тормоза, нопохвалили качество отделки, прочность подвески, даже управляемость. Помянули англичане иподозрительное сходство ГАЗ-М20с местным Standard Vanguard. Новэтом вопросе они явно ошибались: скорее английский автомобиль сделали под влиянием советского. Ноэто уже другая тема...
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21-я произвела хорошее впечатление назападную публику, втом числе наВсемирной выставке вБрюсселе в1958-м. Правда, тамошний успех нестоит преувеличивать— призы раздавали десятками, идалеко невсе автомобильные компании привезли вБельгию новинки. «Волги» продавали вСкандинавии, Финляндии, некоторых других странах идаже вВеликобритании. Фетиш всех поклонников «Волги»— эпизод одного изфильмов оДжеймсе Бонде «Шаровая молния», где настоянке мелькнул универсал ГАЗ-22.
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В1960-м журнал Autocar, протестировав 21-ю, писал: «Динамика смаксимальной скоростью 130км/ч ипрохождением четверти мили за24с непоражает воображение». Однако машину похвалили заэкономичность (средний расход 13л/100км), особенно сучетом массы иразмеров «Волги», ихорошее качество сборки.
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ВСкандинавии иБельгии «Волги» покупали как большой иочень недорогой автомобиль, поэтому часто использовали втакси. Уже в1960-м бельгийская компания Scaldia— основной импортер советских исоцстрановских автомобилей вЕвропе, совместно скомпанией Sobimpex создала версию сдизелем Perkins. Мотор рабочим объемом 1,6л развивал всего 43л.с.ипозволял разогнаться лишь до115км/ч.
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С1961-го наГАЗ-М21 иГАЗ-М22 (букваМ виндексах экспортных «Волг» существовала все годы ихприсутствия зарубежом) ставили уже 2,2-литровый65-сильный дизель Rover. Экономные финны сделали свою версию универсала ГАЗ-22, установив вавтомобиль третий складывающийся ряд сидений потипу американских машин.
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Интерес кГАЗ-24 даже вначале его карьеры назападе был невысок. Соцстраны, где на«Волгах» по-прежнему ездили, восновном, чиновники,— невсчет. Неутомимые спецы фирмы Scaldia разработали совместно сГАЗом версии сдизелем Indenor в68л.с.икоробкой передач Peugeot. ГАЗ-24-76 седан иГАЗ-24-77 приходили вБельгию без мотора, подготовленные кмонтажу дизеля. ВГорьком создали иседан ГАЗ-24-56с дизелем иправым рулем для Пакистана иИндии. Кстати, проектируя ГАЗ-24, специально сделали симметричную панель приборов для упрощения подготовки «праворукой» версии. Завсе время изготовили около 170 дизельных «Волг» всех модификаций.
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Экспорт «Москвичей» всоцстраны иФинляндию начали смодели 400. В1951-м автомобиль неведомыми путями попал кбританцам изжурнала The Motor, которые отозвались осоветском Opel довольно комплиментарно: «Опробовав „Москвич“ ивкачестве водителей, ивроли пассажиров, заявляем, что оннивкоей мере незаслуживает пренебрежения». Вплюсы «Москвичу» эксперты записали качество отделки итихий двигатель, вминусы— тормоза инедостаточно информативное рулевое управление.
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«Москвичи» моделей 402, 407 и403 (вместо сложного для латиницы изападного уха имени внекоторых странах, например, Финляндии автомобили продавали под именем Elite), восновном, опятьже шли вСкандинавию, Бельгию иГолландию. Одно время экспорт достигал примерно65% выпуска. Впрочем, справедливости ради, вспомним, что мощности МЗМА втовремя были невелики.
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ВБританию автомобили этих моделей непоставляли, нов1957-м некий норвежский моряк, купивший народине «Москвич-402», приехал кприятелю вАнглию, где автомобиль попал вцепкие руки экспертов Autocar. Ихвердикт гласил: «Простой ипослушный вуправлении автомобиль, схорошим сцеплением, отличными синхронизаторами, светом иточным рулевым управлением. Подвеска обеспечивает комфортную езду поплохим дорогам... Впрочем, автомобиль непредставляет ничего нового инеприемлем для среднего британца вплане отделки идинамики».
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Финны относились кнашим «Москвичам» особенно серьезно. Именно поэтому в1972году, когда спрос наних вЗападной Европе стал падать, предложили свой вариант модернизации 412-го: поставили жигулевские дверные ручки, перенесли горловину бензобака направое крыло, акрышку багажника снабдили наружным замком вместо родного, который работал отвечно заедавшего тросика, протянутого через весь салон. Немного облагородили интерьер. Интересно, что почти все финские доработки реализовали через четыре года на«Москвиче‐2140». Правда, спрос напродукцию АЗЛК тогда уже сильно упал.
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Учтем, что наши автомобили были еще инедороги. Скажем, вФинляндии 408-й стоил дешевле фольксвагеновского «Жука». Британский The Motor назвал 408-й парадоксальным автомобилем. «Общая конструкция хороша, однако пренебрежение вибрацией ишумом коробки передач, тугая педаль тормоза, медленный разгон лишают борщ сметаны».
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Неоправдалась ставка инапереднеприводный «Москвич-2141» сэкспортным названием Aleko. Интересный факт— премьера московского автомобиля наПарижском автосалоне состоялась под именем Lada Aleko. ВоФранции в1990-1993 годы продали 769 «Москвичей» сулучшенной отделкой исмонтированной уже назападе АБС.