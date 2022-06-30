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Авария дня. В Самаре автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину

Авария дня. В Самаре автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину

Автор:
30 июня 2022 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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64-летний водитель Renault Duster при повороте налево не уступил дорогу встречному Mitsubishi Lancer, за рулем которого сидел 19-летний парень. Уходя от столкновения, молодой водитель вылетел на тротуар.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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21  комментарий
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4k
Ewgeny 5 часов назад
В 99% аварий главная причина - скорость. Убери этот фактор, и почти все умершие останутся живыми, а инвалиды - отделаются царапинами. Если дело вообще дойдет до дтп.
Почему в гейропах так мало жертв дтп? Там скорость разрешенная 50, и неотвратимость наказания (почти). Вот и весь "секрет".
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1k
Довер Иванович Час назад
Гонщик [мат], и таких [мат] по городу катаются дохрена
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7k
SuperTroll 2 часа назад
Деду на дастре штраф. Пацану на лансере поселение. Но дустеровод пыдыр имхо.
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1k
Андрей Еделькин 5 часов назад
На этом перекресте поворот для Дастера запрещен.
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29k
BuG 5 часов назад
Есть же правило. Умирай в своей полосе.
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19k
nobody® 5 часов назад
Листая новость, про собаку увидел только в последнем предложении. Подумал, что это водителя обозвали, пошёл перечитывать
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3k
Илья 6 часов назад
Надо было бить деда. До, во время, и после аварии.
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1k
emporio_ss 7 часов назад
Ёплансерах как правило ездят неполноценные которым на БмВ не хватило денег.
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1k
pinbalist 7 часов назад
Ушёл, бл*, от столкновения. Людей же прекрасно было видно!
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78
eutace pinbalist 7 часов назад
да вроде он и не особо ушел, скорее его немного повернуло в сторону от касательного столконовения
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6k
sumrаknn 7 часов назад
Молодость, неопытность, глупость, тупость не смогут послужить водителю лансера опровданием и он и по-человечески и по закону ответит за смерть. Дедок мог бы быть виновным в столкновении 2 авто, но мудак на лансере начал маневрировать на свой страх и риск и вместо того чтобы , как требует пдд, бить авто деда, он решил убить прохожего.
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Андрей Ма-С 8 часов назад
ну и летел на лансере далеко не 60+20 км/ч
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