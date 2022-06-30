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64-летний водитель Renault Duster при повороте налево не уступил дорогу встречному Mitsubishi Lancer, за рулем которого сидел 19-летний парень. Уходя от столкновения, молодой водитель вылетел на тротуар.
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Mitsubishi Lancer отбросило на тротуар, где он сбил женщину-пешехода 1978 года рождения и её собаку.
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Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она позже скончалась.
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Собака получила серьезные травмы, но осталась жива.
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Почему в гейропах так мало жертв дтп? Там скорость разрешенная 50, и неотвратимость наказания (почти). Вот и весь "секрет".