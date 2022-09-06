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На площади Труда в Новосибирске 23-летняя девушка на каршеринговом Volkswagen Polo налетела на бордюрный камень и несколько раз перевернулась.
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Девушку-водителя и её пассажирку доставили в больницу. О характере полученных травм не сообщается.
Момент ДТП
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Последствия ДТП
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АНТИФИШКИ
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