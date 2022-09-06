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Авария дня. Девушка на прокатном «Фольксвагене» попала в эффектное ДТП⁠⁠

Авария дня. Девушка на прокатном «Фольксвагене» попала в эффектное ДТП⁠⁠

Автор:
06 сентября 2022 11:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   каршеринг   
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На площади Труда в Новосибирске 23-летняя девушка на каршеринговом Volkswagen Polo налетела на бордюрный камень и несколько раз перевернулась.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   каршеринг   
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19  комментариев
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24k
Сергей Алексеевич 6 часов назад
Каршеринг - хорошая и удобная вещь, но нужно ужесточить порядок доступа водителей к данной услуге, поскольку огромный их процент - это нищие студенты и просто молодые водители без опыта, которые представляют большую угрозу безопасности дорожного движения, особенно если учесть что они часто несутся сломя голову, маневрируя между рядами и подрезая других участников движения, поскольку каждая минута аренды стоит денег.
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Дмитрий ! 5 часов назад
Них... себе "на бордюрный камень".
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Олег

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