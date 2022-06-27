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В Петербурге на КАД мотоциклист врезался в самосвал, стоящий посреди дороги на «аварийке». От полученных травм байкер скончался на месте.
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Но этого конкретного мотоциклиста жаль. Ехал спокойно не понтил, не понимаю почему въехал в камаз. Заснуть на мотоцикле реально?
Вообще, глядя на такие кадры, невольно начинаешь верить в фатум, злой рок и прочие подобные штуки. Едет мотоциклист, с нормальной скоростью, в пустой полосе, по идеальной дороге и в прекрасную погоду. Ничего не нарушает. И не знает, что жить ему осталось полминуты.