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Авария дня. В Петербурге мотоциклист погиб, врезавшись в грузовик

Авария дня. В Петербурге мотоциклист погиб, врезавшись в грузовик

Автор:
27 июня 2022 11:24
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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В Петербурге на КАД мотоциклист врезался в самосвал, стоящий посреди дороги на «аварийке». От полученных травм байкер скончался на месте.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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29  комментариев
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−11
bon woo 6 часов назад
там допзнаки надо было ставить метров в десяти! ху.ли эта аварийка?
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1k
Инквизитор РФ 2 часа назад
Какая нелепая смерть
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2k
Трям 3 часа назад
Вафел слепошарый.
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9k
*Сергей* 3 часа назад
Недолюбливаю мотоциклистов за их хамское поведение и шумную езду.
Но этого конкретного мотоциклиста жаль. Ехал спокойно не понтил, не понимаю почему въехал в камаз. Заснуть на мотоцикле реально?
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773
Просто прохожий 4 часа назад
100% сидел в соцсети и при этом в ушах орали наушники.
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7k
Борис Карабанов 4 часа назад
- Банзай!!!!!!!
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15k
Роберт Шекли 5 часов назад
Хорошее место камазист выбрал для остановки
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386k
Алексей 5 часов назад
он во что долбился????? я думал он изза машины выскочил в самосвал.а он на таран просто пошел
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16k
Дмитрий 5 часов назад
Блин, как это возможно в принципе?
Как можно ясным днём, на полупустой дороге не заметить стоящий самосвал?
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23k
Matrosskin 6 часов назад
6 секунд с того момента как даже на мелком видео можно увидеть стоящий грузовик до момента удара, при этом с обеих сторон полоса пустая и можно перестроится. Сначала думал по заголовку, что будет очередной полуфабрикат - шашечник, несущийся как в жопу ужаленный, думаю - ну вот же едет человек нормально, что другим мешает ? А нет, не всё так просто...
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7k
SuperTroll 6 часов назад
Хруст сам конкретно завтыкал..Поток не особо плотный, скорость средняя, как не заметить ЖЕЛТЫЙ ГРУЗОВИК, КАРЛ! И знак там был, видно, как на 46 секунде он разлетается из под колес мотоцикла.
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31k
Fat Lynx 6 часов назад
Явно провтыкал ситуацию...
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15k
Вася 6 часов назад
и сразу баннер " соблюдайте дистанцию и скоростной режим"..
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903
Darki 6 часов назад
Донор как будто целенаправленно вошёл под самосвал
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Олег

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